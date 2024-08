Kierowcy, noga z gazu! Dziś łatwiej stracić prawo jazdy

Funkcjonariuszy drogówki z pewnością można się dziś spodziewać w tych miejscach, w których najczęściej dochodzi do wypadków drogowych spowodowanych zbyt szybką jazdą. Zmasowane kontrole są elementem ogólnopolskiej akcji „Prędkość”, która ma międzynarodowy charakter i jest koordynowana przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL.

Do akcji włączą się również policyjne grupy Speed, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze, w tym właśnie przekraczaniu dopuszczalnej prędkości – wyjaśnia Komenda Główna Policji, przypominając, że niedostosowanie prędkości do warunków ruchu jest główną przyczyną wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. „Apelujemy do kierujących, aby stosowali się do ograniczeń prędkości, a także zwalniali w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają zachowania szczególnej ostrożności. Taka wzmożona czujność niezbędna jest m.in. w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów czy w rejonie skrzyżowań” – podała KGP.

Limity prędkości

Dla przypomnienia: standardowe limity prędkości odnoszące się do motocykli i samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wynoszą w Polsce:

na autostradach – do 140 km/h

na drogach ekspresowych dwujezdniowych – do 120 km/h

na drogach ekspresowych jednojezdniowych – do 100 km/h

na drogach dwujezdniowych o co najmniej dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu – do 100 km/h

na pozostałych drogach – do 90 km/h

na drogach w terenie zabudowanym – do 50 km/h

na drogach w strefie zamieszkania – do 20 km/h

Jaki mandat za przekroczenie prędkości?

do 10 km/h – 50 zł

11-15 km/h – 100 zł

16-20 km/h – 200 zł

21-25 km/h – 300 zł

26-30 km/h – 400 zł

ponad 30 km/h – 800 zł

ponad 40 km/h – 1000 zł

ponad 50 km/h – 1500 zł

ponad 60 km/h – 2000 zł

ponad 70 km/h – 2500 zł

Ile punktów za zbyt szybką jazdę?

do 10 km/h – 1 pkt

11-15 km/h – 2 pkt

16-20 km/h – 3 pkt

od 21-25 km/h – 5 pkt

od 26-30 km/h – 7 pkt

od 31-40 km/h – 9 pkt

od 41-50 km/h – 11 pkt

od 51-60 km/h – 13 pkt

od 61-70 km/h – 14 pkt

ponad 70 km/h – 15 pkt

Kiedy podwójny mandat za prędkość?

Przekroczenie dozwolonej prędkości w wybranych przedziałach po raz drugi w ciągu dwóch lat skutkuje podwójną kwotą mandatu. Punkty karne nie podwajają się. Stawki podwójnych mandatów dla „prędkościowych recydywistów” wyglądają tak:

przekroczenie o 31-40 km/h – 1600 zł i 9 pkt

41–50 km/h – 2000 zł i 11 pkt

51–60 km/h – 3000 zł i 13 pkt

61–70 km/h – 4000 zł i 14 pkt

ponad 70 km/h – 5000 zł i 15 pkt

O ponad 50 km/h za dużo w obszarze zabudowanym

Kierowca, po przekroczeniu dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym o minimum 50 km/h, traci prawo jazdy na trzy miesiące (coraz głośniej o tym, że taką samą sankcją zostaną objęci również ci, którzy dopuszczą się analogicznego wykroczenia również poza obszarem zabudowanym). Zostaje ono odebrane bezpośrednio przez kontrolującego policjanta na drodze. Jeżeli osoba taka będzie w dalszym ciągu prowadzić pojazd bez prawa jazdy, 3-miesięczny okres będzie przedłużony do 6 miesięcy. W przypadku ponownego prowadzenia pojazdu w przedłużonym okresie, starosta wyda decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem. Po cofnięciu uprawnień kierowca będzie musiał ponownie zdać egzamin.

Źródło: KGP

Oprac. GS

