Będzie nowy powód zatrzymania prawa jazdy

Rada Ministrów zaakceptowała projekt nowelizacji, która zaostrzy konsekwencje drastycznego łamania prawa o ruchu drogowym. Pojawi się nowa przesłanka do automatycznego zatrzymania prawa jazdy na trzy miesiące. Dużo poważniejsze konsekwencje będą czekać również kierowców jeżdżących z zakazem prowadzenia.

Obecnie prawo jazdy jest obligatoryjnie zatrzymywane na trzy miesiące w przypadku przekroczenia o ponad 50 km/h prędkości dozwolonej w obszarze zabudowanym. Wiele wskazuje jednak na to, że niebawem ten przepis się zmieni.

Jest znaczący wyjątek

Rząd przyjął bowiem nowelizację Prawa o ruchu drogowym przewidującą wprowadzenie automatycznego odebrania prawa jazdy na trzy miesiące również w przypadku kierowcy pojazdu poruszającego się o ponad 50 km/h szybciej niż zezwalają przepisy poza obszarem zabudowanym. Taka kara będzie obowiązywać tylko na dwukierunkowych drogach jednojezdniowych. Skąd takie zawężenie?

Dwukierunkowe jednojezdniowe

Według danych policji, na które powołuje się rząd, w Polsce blisko 90 proc. wypadków ze skutkiem śmiertelnym ma miejsce na dwukierunkowych drogach jednojezdniowych. Choć większość takich zdarzeń rejestruje się w obszarach zabudowanych, to wypadki poza nim mają większe konsekwencje. W dwóch na pięć takich zdarzeń ginie człowiek, podczas gdy w obszarze zabudowanym tylko 5 proc. wypadków kończy się śmiercią biorących w nich udział osób. Projekt przepisów przyjętych przez Radę Ministrów trafi teraz pod obrady Sejmu.

