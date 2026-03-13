Wśród skonfiskowanych podróbek znajdowała się m.in. biżuteria. / autor: KAS
Przemytnicy i celnicy, czyli o….m na granicy

Grzegorz Szafraniec

Dziennikarz gospodarczy i publicysta z ponad 20-letnim doświadczeniem. Redaktor naczelny kilku uznanych miesięczników, głównie z sektora handlu i FMCG. Twórca największego portalu internetowego w sektorze retail – wiadomoscihandlowe.pl. Wydawca programów gospodarczych w TVP S.A. oraz Forum Ekonomicznego w Karpaczu w 2023 r.

  • Opublikowano: 13 marca 2026, 12:05

    Aktualizacja: 13 marca 2026, 12:10

Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa zatrzymała w podwarszawskiej Wólce Kosowskiej ponad 160 tys. sztuk podrobionych kosmetyków, biżuterii, zegarków i odzieży. Szacunkowa wartość zabezpieczonego towaru wynosi prawie 6,5 mln zł.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie podczas kontroli w centrum handlowym w Wólce Kosowskiej zabezpieczyli ponad 160 tys. sztuk towarów oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi znanych marek. Nielegalny towar znajdował się w pawilonach handlowych wynajmowanych przez cudzoziemców.

Podrobione perfumy, kosmetyki i biżuteria

W jednym z pawilonów wynajmowanych przez obywatela Chin funkcjonariusze znaleźli perfumy, kosmetyki, biżuterię, zegarki oraz odzież oznaczone zastrzeżonymi znakami towarowymi światowych marek.

2600 czapek i rękawiczek

W kolejnym pawilonie, wynajmowanym przez obywatelkę Wietnamu, funkcjonariusze natrafili na podrobione ubrania i zimowe akcesoria. Było tam ponad 2,6 tys. sztuk czapek, rękawiczek, zestawów z czapkami i kominami oraz opasek na głowę. Znaleziono również około 1,5 tys. naszywek z zastrzeżonymi znakami towarowymi, które prawdopodobnie miały być przyszywane do odzieży.

Towar wart prawie 6,5 mln zł

Przedstawiciele kancelarii prawnej reprezentującej właścicieli znaków towarowych potwierdzili, że oznaczenia zostały użyte nielegalnie i zapowiedzieli złożenie wniosków o ściganie sprawców. Szacunkowa wartość zatrzymanego towaru – według cen sprzedaży w pawilonach handlowych – wynosi prawie 6,5 mln zł. Póki co zabezpieczone produkty trafiły do magazynu depozytowego Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Legionowie.

Nawet 5 lat więzienia

Za obrót towarami oznaczonymi podrobionymi znakami towarowymi grozi do pięciu lat pozbawienia wolności. Obie sprawy prowadzi Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Piasecznie.

na podst. danych Krajowej Administracji Skarbowej

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Bruksela ma plan na tańszy prąd. Czy Tusk go wykona?

Hurtownicy opakowań” - nowy problem systemu kaucyjnego

Nastał Tusk, wróciła praca przy szparagach

