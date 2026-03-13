Przemytnicy i celnicy, czyli o….m na granicy
Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa zatrzymała w podwarszawskiej Wólce Kosowskiej ponad 160 tys. sztuk podrobionych kosmetyków, biżuterii, zegarków i odzieży. Szacunkowa wartość zabezpieczonego towaru wynosi prawie 6,5 mln zł.
Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie podczas kontroli w centrum handlowym w Wólce Kosowskiej zabezpieczyli ponad 160 tys. sztuk towarów oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi znanych marek. Nielegalny towar znajdował się w pawilonach handlowych wynajmowanych przez cudzoziemców.
Podrobione perfumy, kosmetyki i biżuteria
W jednym z pawilonów wynajmowanych przez obywatela Chin funkcjonariusze znaleźli perfumy, kosmetyki, biżuterię, zegarki oraz odzież oznaczone zastrzeżonymi znakami towarowymi światowych marek.
2600 czapek i rękawiczek
W kolejnym pawilonie, wynajmowanym przez obywatelkę Wietnamu, funkcjonariusze natrafili na podrobione ubrania i zimowe akcesoria. Było tam ponad 2,6 tys. sztuk czapek, rękawiczek, zestawów z czapkami i kominami oraz opasek na głowę. Znaleziono również około 1,5 tys. naszywek z zastrzeżonymi znakami towarowymi, które prawdopodobnie miały być przyszywane do odzieży.
Towar wart prawie 6,5 mln zł
Przedstawiciele kancelarii prawnej reprezentującej właścicieli znaków towarowych potwierdzili, że oznaczenia zostały użyte nielegalnie i zapowiedzieli złożenie wniosków o ściganie sprawców. Szacunkowa wartość zatrzymanego towaru – według cen sprzedaży w pawilonach handlowych – wynosi prawie 6,5 mln zł. Póki co zabezpieczone produkty trafiły do magazynu depozytowego Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Legionowie.
Nawet 5 lat więzienia
Za obrót towarami oznaczonymi podrobionymi znakami towarowymi grozi do pięciu lat pozbawienia wolności. Obie sprawy prowadzi Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Piasecznie.
Grzegorz Szafraniec
na podst. danych Krajowej Administracji Skarbowej
