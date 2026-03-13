Poznaj wszystkie mechanizmy programu „SAFE 0 proc.”!

Narodowy Bank Polski dysponuje aktywami, których aktywne zagospodarowanie może przynieść budżetowi państwa 190 miliardów złotych zysku z przeznaczeniem na wydatki militarne. Członek zarządu NBP, Artur Soboń, przekonuje, że realizacja tego scenariusza jest możliwa dzięki rekordowym wzrostom wartości polskiego złota, które bank centralny nabywał w przeszłości po znacznie niższych cenach.

Kluczem do sfinansowania programu „SAFE 0 procent” jest zmiana struktury rezerw, która pozwoliłaby zamienić część kruszcu na waluty obce, nie obniżając przy tym łącznej wartości posiadanych przez Polskę oficjalnych aktywów rezerwowych. Weto prezydenta Karola Nawrockiego wobec ustawy dotyczącej środków z unijnej pożyczki w ramach „SAFE” od wczoraj jest ostro atakowane przez przedstawicieli rządu Donalda Tuska. Tym ważniejsze wydaje się jasne i rzeczowe wyjaśnienie propozycji projektu „SAFE 0 procent” złożonej przez prezydenta i prezesa Narodowego Banku Polskiego, prof. Adama Glapińskiego. Podjął się tego m.in. członek zarządu NBP, Artur Soboń w rozmowie z Arletą Bojke w Kanale Zero.

Geopolityka a ceny energii i inflacja

Aktualna dynamika cen surowców na rynkach światowych jest determinowana przede wszystkim sytuacją w kluczowych punktach tranzytowych. Artur Soboń odniósł się do blokady strategicznego z punktu widzenia dostaw ropy i gazu miejsca, jakim jest Cieśnina Ormuz. Zdaniem NBP, im dłużej handel międzynarodowy pozostanie zakłócony przez sytuację wojenną, tym silniejszy będzie wpływ cen energii na wskaźniki inflacyjne.

Mimo zewnętrznych szoków podażowych, polska gospodarka znajduje się obecnie w stanie stabilności. Soboń podkreślił, że: „Mamy gospodarkę w równowadze i nasza prognoza inflacyjna to jest inflacja w celu, a nawet poniżej celu”. Projekcje na najbliższe lata zakładają inflację konsumencką w przedziale 2,3-2,4 proc. Członek zarządu NBP wskazał również jak duże znaczenie odgrywa tu wzrost gospodarczy, który ma w br. wynieść około 3,9 proc., przy jednoczesnym deficycie budżetowym sięgającym 7 proc. PKB**.

Mechanizm SAFE for Free: 190 mld zł zysku

Głównym punktem propozycji NBP, określanej mianem „SAFE 0 procent”, jest aktywne zarządzanie rezerwami złota, których obecna wartość rynkowa wynosi około 340 mld zł. Można powiedzieć, że nasza propozycja jest takim SAFE for Free. Postulujemy, żeby Narodowy Bank Polski, zarządzając aktywnie swoimi rezerwami, zarobił te pieniądze i przekazał w formie zysku – tłumaczy Soboń.

Cały mechanizm opiera się na fakcie, że średnia cena zakupu kruszcu przez NBP jest znacznie niższa od jego obecnej wartości rynkowej. I właśnie w tej różnicy kryją się niezrealizowane przychody Narodowego Banku Polskiego rzędu 190 mld zł**. Sprzedaż części opisanych zasobów pozwoliłaby na realizację tego zysku i przekazanie go do budżetu państwa.

Członek zarządu NBP zapewnił, że operacja ta nie wiązałaby się z uszczupleniem wartości rezerw państwa. Gdyby bank sprzedał złoto i zamienił je na dolary, wysokość rezerw pozostałaby bez zmian, a modyfikacji uległaby jedynie ich struktura wewnętrzna. Soboń stanowczo wykluczył przy tym stosowanie nietransparentnych metod księgowych.

Stwierdził jednoznacznie: Nie byłoby tu oczywiście żadnych sztuczek księgowych, żadnego innego sposobu liczenia zysku przez Narodowy Bank Polski, żadnych takich operacji, w których byśmy, nie wiem, fikcyjnie dokonywali sprzedaży i odkupienia złota. Dodał również, że docelowym planem banku pozostaje zgromadzenie 700 ton złota, choć w obecnych warunkach cel ten zostanie rozłożony w czasie poza 2026 rok.

Suwerenność w zarządzaniu rezerwami

Przekierowanie strumienia zysku NBP wyłącznie na wydatki militarne wymagałoby uchwalenia specjalnej ustawy. Zdaniem Artura Sobonia takie działanie mieści się w mandacie banku centralnego, gdyż bezpieczeństwo militarne jest fundamentem Realizacja zysku ze złota i wydatkowanie go na zbrojenia nie wpływałoby na wzrost inflacji, a Polska zachowuje w tym zakresie pełną niezależność decyzyjną. _Europejski Bank Centralny nie ma nic do tego, w jaki sposób zarządzamy naszymi własnymi rezerwami” – podsumował Soboń. Ostateczne wdrożenie programu wymagałoby jednak politycznego konsensusu i współpracy między rządem, prezydentem a bankiem centralnym. A perspektyw na to, jak na razie nie widać…

Oprac. (mac)/Zespół wGospodarce.pl

