Iran zaszachował światowych paliwowych gigantów

Najwyraźniej nawet Waszyngton uznał, że szanse na szybkie zakończenie konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie maleją, skoro złagodził sankcje na eksport rosyjskiej ropy. Na dodatek notowania giełdowe nie pozostawiają złudzeń – baryłka ropy Brent wyceniana jest na 100 dol.

Departament Skarbu USA oficjalnie poinformował, że wydał nową 30-dniową licencję, która zezwala Rosji na tymczasową sprzedaż zarówno ropy, jak i paliw kopalnych. Choć sekretarz skarbu, Scott Bessent, zapewnił, że to tylko tymczasowe rozwiązanie i nie przyniesie Rosji nadzwyczajnych korzyści finansowych, to jednak już sam fakt, że Waszyngton musiał wykonać krok w tył w swojej polityce antyrosyjskiej ma znaczenie. Tym bardziej, że w ubiegłym tygodniu władze amerykańskie zgodziły się również na to, by Rosja słała swoją ropę do Indii. I to praktycznie tuż po tym, jak Waszyngton i New Dehli zawarły wielkie porozumienie handlowe, a jednym z jego elementów było właśnie odejście indyjskich rafinerii od rosyjskiego surowca w zamian za niższe cła importowe. Efekt amerykańskiego pozwolenia był natychmiastowy, bo – według medialnych doniesień – niemal natychmiast indyjskie firmy zaczęły odbierać rosyjską ropę, która wcześniej, przez wiele dni, czekała na nabywców załadowana na tankowcach.

Rosyjska ropa czekała w tankowcach

Według informacji opublikowanych przez portal CNBC, Rosja miała pod koniec lutego ponad 130 mln baryłek ropy w tankowcach, a Indie już odebrały kilkanaście procent tego wolumenu. Teraz najpewniej pozostała ilość szybko trafi do kolejnych nabywców, którzy wcześniej korzystali dostaw od producentów z Zatoki Perskiej. Zaś teraz – po zablokowaniu Cieśniny Ormuz – muszą szukać alternatywnych dostaw i to w szczycie cenowym.

Putin się cieszy

Dla Władimira Putina, który ciągle atakuje Ukrainę, każde dodatkowe przychody ze sprzedaży surowców mają olbrzymie znaczenie, szczególnie że najpewniej trafią do państw, które nie będą oglądać się na zachodnie sankcje ani limity cenowe. Rosja nie będzie musiała oferować nadzwyczajnych rabatów, by sprzedać ropę. Zatem wartość tych ponad 100 mln baryłek, które w najbliższych dniach trafią do nabywców więc, to co najmniej 8,5 mld dol.

Kluczowa Cieśnina Ormuz

Irańska blokada transportów ropy, paliwa i gazu przez Cieśninę Ormuz i ataki na tankowce usiłujące tamtędy przepłynąć, winduje ceny ropy i paliwa. I wiele wskazuje na to, że ani Pentagon, ani amerykańska administracja szybko nie rozwiążą tego kluczowego dla światowej gospodarki problemu. Pomysł eskortowania tankowców przez siły amerykańskie nie pomógł. Wprawdzie sekretarz Scott Bessent zapewnia, że prezydent Trump „podejmuje zdecydowane kroki w celu promowania stabilności na światowych rynkach energii i pracuje nad utrzymaniem niskich cen, stawiając czoła zagrożeniom i niestabilności ze strony terrorystycznego reżimu irańskiego”, ale do stabilności rynkowej jeszcze daleko.

Bez szans na szybki spadek cen

Także analitycy i eksperci nie widzą – przynajmniej obecnie – szans na rychłą poprawę sytuacji. Nie upłynęła jeszcze połowa miesiąca, a już prognozy cenowe na marzec budzą duży niepokój. Dziś media informują o przewidywaniach banku inwestycyjnego Goldman Sachs, który wycenia ropę w marcu na 100 dol. za baryłkę Brent (średnia miesięczna), a na kwiecień przewiduje cenę 85 dol. Przypomnijmy, że jeszcze pod koniec lutego baryłka kosztowała 71 dol., a prognozy na kolejne miesiące roku były niezwykle obiecujące, bo wskazywały na poziom około 60 dol.

Agnieszka Łakoma

