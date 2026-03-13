Nawozy mogą jeszcze podrożeć. Jest prognoza

Ceny nawozów w najbliższym czasie jeszcze wzrosną – poinformowało w Ministerstwo Rolnictwa. Według wiceminister Małgorzaty Gromadzkiej, nawozy wieloskładnikowe mogą zdrożeć maksymalnie o około 7 proc., a mocznik nawet do 14 proc.

Głównym powodem jest gwałtowny „rajd cenowy” gazu ziemnego na światowych rynkach, a przecież to gaz jest kluczowym surowcem w produkcji nawozów azotowych. Jak podał resort, jego cena wzrosła w ostatnim czasie aż o około 54 proc.

Azoty pracują pełną parą

Jednocześnie ministerstwo zapewnia, że produkcja w Grupie Azoty nie została wstrzymana. Zakłady pracują bez przerw – 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. Czasowo ograniczono jedynie przyjmowanie części zamówień, co było związane z rosnącymi kosztami działalności.

Logistyka a geopolityka

Sytuację na rynku dodatkowo utrudniały i nadal utrudniają ograniczenia w imporcie z części państw Bliskiego Wschodu. Problemy transportowe i napięcia w regionie komplikują dostawy m.in. ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej i Kataru, które są ważnymi eksporterami nawozów do Europy.

Źródło: PAP

Oprac. GS

