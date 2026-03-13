Niemcy masowo wykupują masło z polskich sklepów

Podwyżki cen masła w niemieckich sieciach handlowych sprawiają, że część konsumentów szuka tańszych produktów za granicą. Mieszkańcy pogranicza coraz częściej przyjeżdżają na zakupy do Polsk.

Jak informuje Fakt.pl, niemieckie sieci handlowe podniosły ceny masła marek własnych o ponad 20 proc.* Aldi Nord i Lidl sprzedają obecnie kostkę 250 g za 1,19 euro (ok. 5,07 zł), podczas gdy jeszcze niedawno kosztowała ona 99 centów. Podobną decyzję podjął również Kaufland, tłumacząc podwyżki aktualną sytuacją rynkową i rosnącymi kosztami surowca. Dla wielu niemieckich gospodarstw domowych oznacza to droższy koszyk podstawowych produktów spożywczych**.

Tańsze zakupy po polskiej stronie

Różnice cen sprawiają, że mieszkańcy regionów przygranicznych coraz częściej robią zakupy w Polsce. W naszych sklepach kostka masła bywa tańsza niż 70 centów, co przyciąga klientów zza Odry. Test porównawczy koszyka zakupowego pokazał, że podobne produkty kupione w Polsce mogą kosztować nawet ponad dwa razy mniej niż w Niemczech.

Rynek już wcześniej przeżywał wahania

Podwyżki nie są pierwszym takim zjawiskiem w ostatnim czasie. Jesienią 2024 roku ceny najtańszego masła w Niemczech sięgały nawet 2,39 euro za kostkę. Wpływ miały wtedy m.in. choroba niebieskiego języka wśród bydła, mniejsze dostawy mleka i niższa zawartość tłuszczu w surowcu.

Pod koniec 2024 roku sytuacja chwilowo się poprawiła dzięki lepszym warunkom produkcji i większej podaży mleka, co obniżyło ceny poniżej 1 euro. Obecnie trend ponownie się odwrócił, a droższe masło w niemieckich sklepach znów kieruje część konsumentów na zakupy do Polski.

