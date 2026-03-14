Sasin: wyjdziemy z ETS! To kamień u szyi gospodarki

Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało w Warszawie debatę pod hasłem „Myśląc Polska - Alternatywa 2.0: Model energetyki dla niskich cen energii w Polsce”. „Ustawa wprowadzająca ETS w Polsce jest z 2015 r. Zamierzamy złożyć projekt ustawy o wycofaniu tej ustawy z obiegu prawnego, co sprawi, że nie będzie podstaw do utrzymywania ETS w Polsce” - powiedział były minister aktywów państwowych Jacek Sasin - relacjonuje wPolityce.pl

Dzisiaj w naszym kraju mamy jedne z najwyższych rachunków w Europie. Rządzący z koalicji 13 grudnia nic z tym nie robią, a cierpią gospodarstwa domowe i polskie firmy. Wszystkie wzrosty cen prądu, gazu, czy paliw maja bezpośrednie przełożenie na wzrost kosztów usług i produktów, a co się z tym wiąże wzrost kosztów życia polskich rodzin.

Podczas debaty PiS pod hasłem „Myśląc Polska - Alternatywa 2.0: Model energetyki dla niskich cen energii w Polsce” głos zabrał poseł Jacek Sasin, były wicepremier i szef resortu aktywów państwowych.

Jeśli chodzi o energetykę, to musimy być bardzo odważni. Dziś nie jest czas, żeby stosować półśrodki, poddawać się pewnego rodzaju ideologicznym szaleństwom, które na Polskę spadły w ciągu ostatnich lat. Energetyka musi być sferą racjonalności, interesu i chłodnego patrzenia, jak powinna być zorganizowana — powiedział polityk PiS.

Wychodzimy z ETS. To nie jest hasło, my poważnie traktujemy deklarację naszego kandydata na premiera Przemysława Czarnka, to realny plan, który mamy – powiedział w trakcie sobotniej konferencji poseł Prawa i Sprawiedliwości i były minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Mamy wyrok Trybunału Sprawiedliwości z czerwca ub.r., wg którego procedura przyjęcia ETS była niezgodna z konstytucją, z europejskimi przepisami, z traktatami europejskimi – dodał.

Jacek Sasin precyzyjnie zarysował plan działań w branży energetycznej we wpisie na X.

Podjęliśmy w ramach kierownictwa PiS strategiczną decyzję w tej kwestii : Polska musi posiadać zrównoważony miks energetyczny z węglem i atomem jako fundamentami, OZE zaś powinny stanowić jedynie uzupełnienie (dominacja OZE oznaczałaby brak stabilności i konieczność olbrzymich nakładów na infrastrukturę energetyczną).

►Musimy wrócić do dynamicznej budowy trzech elektrowni atomowych po 3,75 GW każda.

►Natomiast filarem bezpieczeństwa energetycznego muszą być inwestycje w infrastrukturę węglową (dziś ponad 21,5 GW) - utrzymanie i unowocześnienie dotychczasowych kopalń, a niewykluczone, że budowa nowych bloków.

►W przypadku OZE niech decyduje rynek - żadnych dopłat od państwa.

►Najważniejszy postulat, z którym występujemy to wyjście z unijnego systemu ETS, który niszczy nasz przemysł (między innymi hutniczy czy chemiczny) i energetykę.

To nie tylko ratowanie polskiej gospodarki, ale również wykonanie wyroku TK z 2025r. Złożymy projekt ustawy o odrzuceniu tego kamienia u szyi naszej gospodarki. Nie ulegniemy naciskom Brukseli!

Sek

