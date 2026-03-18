Wybuch pesymizmu! Boimy się o poziom życia i skok cen

W marcu 2026 r. odnotowano pogorszenie nastrojów konsumenckich dotyczących zarówno obecnej, jak i przyszłej sytuacji - podał Główny Urząd Statystyczny. Najnowsze, marcowe badania Głównego Urzędu Statystycznego wskazują też na przesunięcie oczekiwań w Polsce w kierunku znacznie wyższej inflacji.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł minus 12,2 i był o 3,1 pkt. proc. niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.

„Spośród składowych wskaźnika najbardziej pogorszyły się oceny przyszłej oraz obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (spadki odpowiednio o 10,2 pkt. proc. i 2,8 pkt. proc.). Niższe wartości osiągnęły również oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów (spadki odpowiednio o 2,1 pkt. proc. i 1,6 pkt. proc.)” - napisano w raporcie GUS.

„Wyższą wartość niż przed miesiącem odnotowano jedynie dla oceny obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrost o 1,1 pkt. proc.)” - dodano.

W odniesieniu do marca 2025 r., wartość BWUK w marcu 2026 r. poprawiła się o 3,0 pkt. proc.

Z kolei wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, pogorszył się o 2,5 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie minus 9,5.

„Na spadek wartości wskaźnika wpłynęły oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadki odpowiednio o 10,2 pkt. proc. i 2,1 pkt. proc.)” - napisano w raporcie.

„Lepsze niż przed miesiącem oceny odnotowano w przypadku możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy oraz przyszłego poziomu bezrobocia (wzrosty odpowiednio o 1,2 pkt. proc. i 0,8 pkt. proc.)” - dodano.

W marcu br. WWUK poprawił się o 0,3 pkt. proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2025 r.

Przesunięcie oczekiwań inflacyjnych konsumentów w kierunku znacznie wyższej inflacji

Po trwającym rok okresie stabilizacji wskaźnika oczekiwań inflacyjnych GUS w przedziale od 18,2 do 25,1 w marcu br. wskaźnik ten zanotował gwałtowny wzrost – z 19,8 w lutym do 33 pkt.

Ocena zmian cen konsumpcyjnych w ciągu najbliższych 12 miesięcy przedstawia odczucia konsumentów w zakresie przewidywanego tempa zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie najbliższych miesięcy. Wskaźnik ten przyjmuje wartości od -100 do +100.

Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów przewidujących wzrost cen konsumenckich (towarów i usług konsumpcyjnych) nad konsumentami przewidującymi ich spadek, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów przewidujących spadek cen konsumpcyjnych nad konsumentami przewidującymi ich wzrost.

PAP Biznes, sek

