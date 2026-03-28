Ryzyko na własny rachunek. Większość kończy na minusie!

Większość aktywnych klientów (72 proc.) traciła na transakcjach na instrumentach rynku Forex w 2025 r., wobec 70,6 proc. rok wcześniej, podał Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF).

„Z analizy danych wynika, że większość aktywnych klientów (72 proc.) traci na transakcjach na tego typu instrumentach. W stosunku do roku poprzedniego, nieznacznie zwiększył się odsetek klientów, którzy ponieśli stratę, przy czym średnia strata tych klientów spadła, wzrósł natomiast średni zysk klientów zyskownych. Jednocześnie średni wynik aktywnych klientów nadal był ujemny aczkolwiek strata ta była niższa niż w roku poprzednim. W 2025 r. łączna wartość strat poniesionych przez klientów stanowiła prawie 4-krotność łącznej wartości zysków klientów” - czytamy w raporcie UKNF.

Średni wynik osiągnięty przez klienta wyniósł -5248 zł w 2025 r. wobec -6499 zł rok wcześniej.

Rynek Forex opanowany przez klientów detalicznych

Jak podano, dane o wynikach klientów na rynku Forex za rok 2025 bazują na metodologii opartej o zrealizowany wynik per saldo klienta na koniec roku kalendarzowego, będący efektem transakcji zrealizowanych w danym roku na platformach transakcyjnych umożliwiających inwestowanie w pozagiełdowe instrumenty pochodne.

„W 2025 roku zdecydowaną większość inwestorów dokonujących transakcji na rynku Forex za pośrednictwem krajowych domów maklerskich i biur maklerskich stanowili klienci detaliczni, z 99,9 proc. udziałem w liczbie aktywnych klientów oraz 94 proc. udziałem w wartości nominalnej transakcji” - czytamy także.

Co to jest Forex?

Forex to tylko jedna z kilku nazw określających międzynarodowy rynek wymiany walut (używa się również określeń Foreign Exchange Market lub FX Market) - to rynek na którym wymienia się jedną walutę na drugą po ustalonej cenie. Jest to największy i najbardziej płynny rynek na świecie.

ISBnews, sek

