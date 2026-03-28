Czy obetną ci zapłatę za pracę w noc zmiany czasu?

Z soboty na niedzielę nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Osoby pracujące tej nocy przepracują godzinę mniej, ale nie oznacza to, że dostaną niższe wynagrodzenie. Zmniejszony zostanie jedynie dodatek za pracę w porze nocnej - przekazał główny inspektor pracy Marcin Stanecki.

Zmiana czasu z zimowego na letni nastąpi 29 marca. Nocą z soboty na niedzielę przesuniemy wskazówki zegarów do przodu - z godziny drugiej na trzecią.

Zmiana czasu oznacza, że osoby pracujące tej nocy przepracują godzinę mniej.

„Nie oznacza to jednak, że dostaną niższe wynagrodzenie, poza jednym dodatkiem do ich pensji” – przekazał cytowany w informacji prasowej dla PAP główny inspektor pracy Marcin Stanecki.

Podstawowa płaca bez obniżki

Wyjaśnił, że kwestia wypłaty podstawowego wynagrodzenia za pracę, gdy przestawiane będą zegary na czas letni, nie została wprost uregulowana. Natomiast zgodnie z ogólnymi przepisami, jeśli pracownik jest gotów do pracy, ale nie może jej wykonywać z przyczyn od siebie niezależnych, to zachowuje prawo do pełnego zasadniczego wynagrodzenia.

Tak będzie też w sytuacji, gdy z powodu zmiany czasu, pracownik będzie miał w nocy jedną godzinę mniej do przepracowania. Oznacza to, że przy stałej miesięcznej pensji otrzyma on za marzec takie samo wynagrodzenie jak zawsze. Przy stawce godzinowej pracownik również otrzyma wynagrodzenie za godzinę, której nie przepracował.

„Gdyby ktokolwiek miał wątpliwości co do tego, czy pracodawca nie obniżył mu wynagrodzenia za ten czas, zawsze może zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy o pomoc. Wszyscy zatrudnieni mogą liczyć na nasze wsparcie. Nie tylko wtedy, gdy jest zmieniany czas z zimowego na letni” – podkreślił szef PIP.

Mniejszy dodatek za pracę w nocy o wynagrodzenie za jedna godzinę

Inaczej jednak rozliczany jest dodatek za pracę w porze nocnej. Stanecki wyjaśnił, że zgodnie z art. 1517 i 1518 Kodeksu pracy, pracownikowi pracującemu w porze nocnej, która obejmuje 8 godzin między godz. 21 a 7, przysługuje także dodatek w wysokości 20 proc. stawki godzinowej, wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę - za każdą godzinę takiej pracy.

„To jedyna różnica dotycząca osób pracujących w nocy, gdy zegary przestawiane będą na czas letni. Dodatek za pracę w nocy za tę jedną znikającą godzinę po prostu nie przysługuje” – podkreślił główny inspektor pracy. „Nie powinna to być jednak odczuwalna zmiana, bo w marcu ten dodatek wynosi całe 5,46 zł brutto za godzinę” – dodał.

PAP, sek

