Afery spółek audytorskich? Rząd Tuska likwiduje "białą listę audytorów"

Sejm uchwalił nowelizację ustawy likwidującą tzw. białą listę, czyli wykaz dozwolonych usług, które mogą być świadczone przez firmy audytorskie. Ustawa trafi teraz pod obrady Senatu.

Sejm w piątek uchwalił nowelizację ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz ustawy o rachunkowości. Za nowymi przepisami głosowało 256 posłów, przeciw było 174, a jeden wstrzymał się od głosu. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Jedną ze zmian wprowadzonych przez nowe prawo jest likwidacja tzw. białej listy usług dozwolonych, ograniczeń prowadzenia działalności przez firmy audytorskie w zakresie świadczenia usług na rzecz badanych przez te firmy spółek giełdowych i instytucji finansowych.

Była „biała lista audytorów”

W obecnym stanie prawnym firmy audytorskie badające jednostki zainteresowania publicznego mogą na ich rzecz wykonywać wyłącznie te usługi, które znajdują się na białej liście. To znaczy, że nie mogą oferować badanym spółkom giełdowym czy instytucjom finansowym usług takich jak: procedury due dilligence (audyt finansowy, prawny, podatkowy, operacyjny), związane z nabyciem spółki, weryfikacja wyliczenia wskaźników dla celów umowy handlowej, weryfikacja wydatków inwestycyjnych czy też weryfikacja korekty ceny przy rozliczeniu nabycia spółki.

Koniec z tym!

Po wejściu w życie przepisów likwidujących tzw. białą listę, audytorów będzie ograniczać wyłącznie tzw. czarna lista usług zakazanych firmom audytorskim w stosunku do podmiotów, których sprawozdania badają. Chodzi m.in. o usługi podatkowe, usługi obejmujące udział w zarządzaniu lub procesie decyzyjnym badanej jednostki, prowadzenie księgowości czy usługi związane z funkcją audytu wewnętrznego badanej jednostki.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

