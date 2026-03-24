Kolejny podatek od rządu Tuska. "Idziemy do przodu"

Projekt podatku od usług cyfrowych trafia do wykazu prac rządu – ogłosił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski na platformie X. Danina ma objąć największe globalne platformy cyfrowe działające w Polsce. „Konsekwentnie, krok po kroku idziemy do przodu!” – dodał.

Rząd Donalda Tuska desperacko szuka nowych źródeł dochodów. Budżetowa dziura rośnie w rekordowym tempie – w 2026 roku deficyt państwa może sięgnąć nawet 120 mld zł. Zamiast cięć w wydatkach, rząd zwiększa obciążenia dla firm, korporacji i banków. Ostatecznie to Polacy zapłacą cenę – wyższe podatki i koszty życia uderzą w ich sytuację materialną, podczas gdy administracja liczy na miliardowe wpływy do budżetu. Nowy pomysł rządu to obciążenie dodatkowym podatkiem platformy cyfrowe.

Choć minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreśla, że danina ma wspierać cyfryzację i rozwój technologii, eksperci zwracają uwagę na liczne wady projektu. Oto one

Zagrożenie dla relacji Polska – USA

Podatek cyfrowy uderza głównie w globalne korporacje, wiele z nich ma siedzibę w USA (np. Google, Meta, Amazon). Może to prowadzić do napięć dyplomatycznych i gospodarczych, włącznie z groźbą amerykańskich ceł odwetowych lub procedur w ramach WTO. Co więcej, Polska może być postrzegana jako kraj wrogo nastawiony do inwestorów zagranicznych, co zniechęca amerykański kapitał i rozwój współpracy technologicznej.

Efekt odwrotny dla innowacji i konkurencyjności

Podatek może zniechęcić globalne korporacje do inwestowania w innowacje w Polsce. Firmy mogą ograniczyć rozwój nowych usług, transfer technologii lub inwestycje w AI i cyberbezpieczeństwo, które teoretycznie miałyby być finansowane z podatku. Polskie startupy mogą odczuć efekt domina, gdyż globalne platformy ograniczą działalność w Polsce lub zwiększą ceny dla lokalnych przedsiębiorstw.

Możliwość unikania podatku i skomplikowane rozliczenia

Firmy mogą stosować strategie optymalizacji podatkowej, np. przenoszenie przychodów poza Polskę, ograniczanie interakcji z polskimi użytkownikami lub zmiana modelu biznesowego. Wprowadzenie podatku może nie przynieść spodziewanych wpływów do budżetu, a jedynie koszty administracyjne i spory prawne.

Brak gwarancji, że pieniądze trafią na cyfryzację

Wicepremier wskazuje, że wpływy mają być przeznaczone na AI, cyberbezpieczeństwo i kompetencje cyfrowe, ale brak jest mechanizmu prawnego gwarantującego efektywne wykorzystanie środków. Ryzyko, że środki zostaną przeznaczone na cele bieżące budżetu lub polityczne, co zmniejsza argument “dla dobra cyfryzacji”.

pap, jb