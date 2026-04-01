Kongres „CPK – Kolej podwójnego przeznaczenia” w Ostrołęce
W dniu 25 kwietnia 2026 roku w Ostrołęce odbędzie się ogólnopolski kongres ekspercki pn. „CPK – Kolej podwójnego przeznaczenia”, poświęcony strategicznemu znaczeniu tzw. szprychy nr 3 – połączenia kolejowego na trasie Centralny Port Komunikacyjny-Warszawa-Ostrołęka-Łomża-Giżycko.
Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego, co podkreśla jego rangę oraz znaczenie w debacie o bezpieczeństwie państwa i rozwoju infrastruktury strategicznej.
Organizatorami kongresu są Starostwo Powiatowe w Ostrołęce oraz Stowarzyszenie Tak dla CPK, przy współpracy licznych partnerów instytucjonalnych i społecznych. Wśród nich są:
►Stowarzyszenie NowaPL.org
►Stowarzyszenie OdNowa RP
►Ruch Społeczny „Tak Dla Rozwoju”
►Instytut E. Kwiatkowskiego
►Fundacja SET
►Instytut Strategii Narodowej
►Związek Samorządów Polskich.
Cel i znaczenie wydarzenia
Kongres będzie ogólnopolskim forum debaty ekspertów z zakresu wojskowości, obronności, transportu, kolejnictwa, logistyki oraz rozwoju regionalnego.
Celem wydarzenia jest:
►przedstawienie roli szprychy nr 3 jako kluczowego elementu komponentu kolejowego CPK,
► omówienie znaczenia infrastruktury kolejowej dla bezpieczeństwa militarnego państwa,
► wskazanie możliwości wykorzystania kolei w systemie logistyki i reagowania kryzysowego,
► analiza wpływu inwestycji na rozwój społeczno-gospodarczy północno-wschodniej Polski.
Inwestycja ta ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Szprycha nr 3 stanowi nie tylko element infrastruktury transportowej, lecz również strategiczny komponent systemu obronnego państwa, umożliwiający sprawny przerzut sił i środków w kierunku wschodnim i północno-wschodnim.
Zakres tematyczny
Program kongresu obejmuje m.in.:
►bezpieczeństwo państwa i zaplecze infrastrukturalne,
► logistykę wschodniej flanki NATO,
►rozwój sieci transportowych i ich znaczenie strategiczne,
► rolę Centralnego Portu Komunikacyjnego w systemie bezpieczeństwa,
► spójność komunikacyjną kraju,
► zagadnienia energii, paliw i logistyki strategicznej.
Uczestnicy
W wydarzeniu udział wezmą przedstawiciele administracji publicznej, eksperci, parlamentarzyści oraz osoby związane z sektorem bezpieczeństwa i infrastruktury.
Swój udział potwierdzili m.in.:
►Adam Andruszkiewicz – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
►Waldemar Buda – poseł do Parlamentu Europejskiego, Minister Rozwoju i Technologii w latach 2022 – 2023
►Marek Budzisz – publicysta, Strategy & Future
►Michał Dworczyk – poseł do Parlamentu Europejskiego, Szef KPRM w latach 2017-2022
►Marcin Horała – poseł na Sejm RP, Pełnomocnik Rządu ds. CPK w latach 2019-2023
►Paulina Matysiak – posłanka na Sejm RP, Współprzewodnicząca Stowarzyszenia Tak Dla Rozwoju
►Marcin Ociepa – poseł na Sejm RP, Prezes OdNowa RP, Sekretarz Stanu w MON w latach 2019-2023
►Szymon Stachowiak – doradca Prezydenta RP, Prezes Stowarzyszenia NowaPL.org
►Stanisław Wojtera – prezes Zarządu PPL w latach 2020-2024
►gen. Dariusz Wroński – dowódca 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych w latach 2014-2015
►Tomasz Zdzikot – przewodniczący Rady Fundacji SET. Sekretarz Stanu w MON w latach 2018-2020.
Miejsce i program wydarzenia
Kongres odbędzie się w Centrum Bankietowo-Konferencyjnym, ul. Warszawska 34 w Ostrołęce.
Agenda
11:00-11:20 – rozpoczęcie Kongresu i przemówienia okolicznościowe.
11:20-11:40 – prezentacja wprowadzająca Stowarzyszenia Tak Dla CPK – „Kolej i logistyka wschodniej flanki NATO: Potrzeby przewozowe, zdolności, inwestycje i innowacje”
11:40-12:40 Panel I – „Bezpieczeństwo państwa i zaplecze techniczne – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy” 12:40-12:55 Przerwa kawowa 12:55-13:55 Panel II – „Wschodnia flanka NATO: sieci transportowe, potencjał i przyszłe kierunki rozwoju” 13:55-14:40 Przerwa obiadowa
14:40-15:40 Panel III – „Centralny Port Komunikacyjny jako element strategicznej stabilności kraju”
15:40-16:40 Panel IV – „Spójność komunikacyjna – znaczenie dla rozwoju i zdolności reagowania kryzysowego”
16:40-16:55 Przerwa kawowa
16:55-17:55 Panel V – „Energia, paliwa i logistyka strategiczna – fundamenty funkcjonowania państwa”
17:55-18:05 Podsumowanie Kongresu. Krótkie wystąpienie przedstawicieli organizatorów. Zakończenie.
Rejestracja uczestników
Udział w Kongresie możliwy jest wyłącznie po wcześniejszej rejestracji.
Panel rejestracyjny został uruchomiony na stronie: www.takdlacpk.org
