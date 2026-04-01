Kongres „CPK – Kolej podwójnego przeznaczenia” w Ostrołęce

W dniu 25 kwietnia 2026 roku w Ostrołęce odbędzie się ogólnopolski kongres ekspercki pn. „CPK – Kolej podwójnego przeznaczenia”, poświęcony strategicznemu znaczeniu tzw. szprychy nr 3 – połączenia kolejowego na trasie Centralny Port Komunikacyjny-Warszawa-Ostrołęka-Łomża-Giżycko.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego, co podkreśla jego rangę oraz znaczenie w debacie o bezpieczeństwie państwa i rozwoju infrastruktury strategicznej.

»» O patronacie honorowym Prezydenta RP czytaj tutaj:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki objął Patronatem Honorowym Kongres CPK w Ostrołęce

Organizatorami kongresu są Starostwo Powiatowe w Ostrołęce oraz Stowarzyszenie Tak dla CPK, przy współpracy licznych partnerów instytucjonalnych i społecznych. Wśród nich są:

►Stowarzyszenie NowaPL.org

►Stowarzyszenie OdNowa RP

►Ruch Społeczny „Tak Dla Rozwoju”

►Instytut E. Kwiatkowskiego

►Fundacja SET

►Instytut Strategii Narodowej

►Związek Samorządów Polskich.

Cel i znaczenie wydarzenia

Kongres będzie ogólnopolskim forum debaty ekspertów z zakresu wojskowości, obronności, transportu, kolejnictwa, logistyki oraz rozwoju regionalnego.

Celem wydarzenia jest:

►przedstawienie roli szprychy nr 3 jako kluczowego elementu komponentu kolejowego CPK,

► omówienie znaczenia infrastruktury kolejowej dla bezpieczeństwa militarnego państwa,

► wskazanie możliwości wykorzystania kolei w systemie logistyki i reagowania kryzysowego,

► analiza wpływu inwestycji na rozwój społeczno-gospodarczy północno-wschodniej Polski.

Inwestycja ta ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Szprycha nr 3 stanowi nie tylko element infrastruktury transportowej, lecz również strategiczny komponent systemu obronnego państwa, umożliwiający sprawny przerzut sił i środków w kierunku wschodnim i północno-wschodnim.

Zakres tematyczny

Program kongresu obejmuje m.in.:

►bezpieczeństwo państwa i zaplecze infrastrukturalne,

► logistykę wschodniej flanki NATO,

►rozwój sieci transportowych i ich znaczenie strategiczne,

► rolę Centralnego Portu Komunikacyjnego w systemie bezpieczeństwa,

► spójność komunikacyjną kraju,

► zagadnienia energii, paliw i logistyki strategicznej.

Uczestnicy

W wydarzeniu udział wezmą przedstawiciele administracji publicznej, eksperci, parlamentarzyści oraz osoby związane z sektorem bezpieczeństwa i infrastruktury.

Swój udział potwierdzili m.in.:

►Adam Andruszkiewicz – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

►Waldemar Buda – poseł do Parlamentu Europejskiego, Minister Rozwoju i Technologii w latach 2022 – 2023

►Marek Budzisz – publicysta, Strategy & Future

►Michał Dworczyk – poseł do Parlamentu Europejskiego, Szef KPRM w latach 2017-2022

►Marcin Horała – poseł na Sejm RP, Pełnomocnik Rządu ds. CPK w latach 2019-2023

►Paulina Matysiak – posłanka na Sejm RP, Współprzewodnicząca Stowarzyszenia Tak Dla Rozwoju

►Marcin Ociepa – poseł na Sejm RP, Prezes OdNowa RP, Sekretarz Stanu w MON w latach 2019-2023

►Szymon Stachowiak – doradca Prezydenta RP, Prezes Stowarzyszenia NowaPL.org

►Stanisław Wojtera – prezes Zarządu PPL w latach 2020-2024

►gen. Dariusz Wroński – dowódca 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych w latach 2014-2015

►Tomasz Zdzikot – przewodniczący Rady Fundacji SET. Sekretarz Stanu w MON w latach 2018-2020.

Miejsce i program wydarzenia

Kongres odbędzie się w Centrum Bankietowo-Konferencyjnym, ul. Warszawska 34 w Ostrołęce.

Agenda

11:00-11:20 – rozpoczęcie Kongresu i przemówienia okolicznościowe.

11:20-11:40 – prezentacja wprowadzająca Stowarzyszenia Tak Dla CPK – „Kolej i logistyka wschodniej flanki NATO: Potrzeby przewozowe, zdolności, inwestycje i innowacje”

11:40-12:40 Panel I – „Bezpieczeństwo państwa i zaplecze techniczne – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy” 12:40-12:55 Przerwa kawowa 12:55-13:55 Panel II – „Wschodnia flanka NATO: sieci transportowe, potencjał i przyszłe kierunki rozwoju” 13:55-14:40 Przerwa obiadowa

14:40-15:40 Panel III – „Centralny Port Komunikacyjny jako element strategicznej stabilności kraju”

15:40-16:40 Panel IV – „Spójność komunikacyjna – znaczenie dla rozwoju i zdolności reagowania kryzysowego”

16:40-16:55 Przerwa kawowa

16:55-17:55 Panel V – „Energia, paliwa i logistyka strategiczna – fundamenty funkcjonowania państwa”

17:55-18:05 Podsumowanie Kongresu. Krótkie wystąpienie przedstawicieli organizatorów. Zakończenie.

Rejestracja uczestników

Udział w Kongresie możliwy jest wyłącznie po wcześniejszej rejestracji.

Panel rejestracyjny został uruchomiony na stronie: www.takdlacpk.org