Trwa Kongres Armia w Stalowej Woli

W Stalowej Woli trwa dziś Kongres Armia, nawiązujący do tradycji budowania polskiej niezależności gospodarczej i militarnej. Rozwój tej inicjatywy ma szczególne znaczenie w kontekście zmiany paradygmatu myślenia o zbrojeniach w Europie i sytuacji geopolitycznej.

Kongres zgromadził ekspertów, liderów opinii oraz przedstawicieli wojska, polityki i mediów wokół debaty na temat obronności, bezpieczeństwa narodowego a w szczególności polskiego przemysłu obronnego.

Patronat honorowy nad II Kongresem Armia objął prezydent RP Karol Nawrocki.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz podczas drugiej edycji Kongresu Armia w Muzeum COP w Stalowej Woli / autor: PAP/Darek Delmanowicz

„Udział w drugiej edycji Kongresu Armia traktuję nie tylko jako możliwość dyskusji z ekspertami, ale także jako inspirację do dalszego działania. To wydarzenie, które pokazuje, że bezpieczeństwo zaczyna się od wspólnej wizji i stalowej determinacji” - informuje prof. Sławomir Cenckiewicz – szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, którego wystąpienie rozpoczęło Kongres.

Były minister obrony narodowej, przewodniczący KP PiS Mariusz Błaszczak podczas drugiej edycji Kongresu Armia / autor: PAP/Darek Delmanowicz

Z kolei Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej w latach 2018-2013 mówi, że „polski system bezpieczeństwa potrzebuje rzetelnej dyskusji, prawdziwej diagnozy i planu działania. Temu będzie służyła już druga edycja Kongresu Armia w Stalowej Woli. To wyjątkowe forum wymiany myśli - to kuźnia pomysłów, które zaprezentują cywilni eksperci, przedstawiciele przemysłu, oficerowie i samorządowcy, którzy mają jeden wspólny cel: wzmocnić polskie bezpieczeństwo”.

Druga edycja Kongresu Armia, 27 bm. w Muzeum COP w Stalowej Woli / autor: PAP/Darek Delmanowicz

Cztery debaty

Podczas kongresu odbędą się cztery debaty na temat konstytucji bezpieczeństwa, rozbudowy Sił Zbrojnych RP, nowych technologii i przemysłu zbrojeniowego oraz architektury bezpieczeństwa.

Udział w wydarzeniu potwierdzili m.in. gen. bryg. rez. Mirosław Bryś, gen. broni rez. dr Jarosław Gromadziński, gen. broni. rez. Krzysztof Radomski, płk Paweł Nawarycz, płk Marcin Stachowski, ppłk Krzysztof Płatek, gen. bryg. rez. Maciej Materka, gen. bryg. rez. Marek Łapiński, gen. bryg. rez. pilot Dariusz Wroński, prof. Andrzej Zybertowicz, prof. Piotr Grochmalski, Tomasz Szatkowski, Piotr Nowak, Andrzej Śliwka, Mateusz Kurzejewski, Tomasz Zdzikot, Sebastian Chwałek.

Stalowa Wola, miejsce II Kongresu Armia, jest symbolem polskiej determinacji i zdolności do realizacji wielkich projektów – mówi Lucjusz Nadbereżny, prezydent miasta Stalowa Wola.

Partnerem głównym II edycji Kongresu Armia jest Fundacja SET „Security-Energy-Technology”.

Oglądaj relację live z Kongresu Armia:

Sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Hutnictwo idzie na ścianę, a rząd się tylko przygląda

„Chwilówek” nie ubywa: w tym roku to już 8,75 mld zł!

Chińskie towary płyną do Europy dużo krótszą trasą!

»»Daniel Obajtek: polski rząd jest dziś w Berlinie – oglądaj w telewizji wPolsce24