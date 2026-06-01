Zielone światło dla dronów na polu

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi chce dopuścić drony do wysiewu nawozów i wykonywania oprysków. Projekt zmian trafił do wykazu prac legislacyjnych rządu i ma zlikwidować przepisy blokujące wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych w rolnictwie.

Nowe regulacje pozwolą na prowadzenie zabiegów agrotechnicznych bez użycia samolotów i śmigłowców. Drony będą pracować na niewielkich działkach, terenach podmokłych i miejscach, gdzie ciężki sprzęt niszczy rośliny, ugniatając glebę.

Resort chce też skrócić termin zgłaszania planowanych zabiegów, bo skuteczność wykonanego oprysku uzależniona jest od tak zmiennych czynników, jak: pogoda, choroby roślin od presja ze strony szkodników. Projekt przewiduje mniej formalności. Plan zabiegu ma zawierać mniej danych, a zatwierdzona wcześniej dokumentacja nie będzie ponownie oceniana przez inspektorów. Zniknie też obowiązek informowania osób postronnych o opryskach wykonywanych nad polami uprawnymi.

Zmiany mają wejść w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

