Ważne debaty o wizji przyszłości Polski

O gospodarce i inwestycjach można debatować na dwa sposoby. Jedni skupiają się na przeszłości i teraźniejszości, szukając przykładów dobrze prowadzonych inwestycji, prowadzących do gospodarczego wzrostu. Problem w tym, że od półtora roku od objęcia rządów przez „uśmiechniętą” Koalicję, nowych projektów coraz mniej i raczej należałoby dyskutować o regresie inwestycyjnym. Tym samym znacznie ważniejsze i znaczące staje się inne podejście do rozmów o rozwoju – próba formułowania strategii, wizji przyszłości i skupienie się na naprawie niezadowalającego stanu rzeczy. Tak będzie w Skarszewach na Pomorzu podczas inauguracyjnego Kongresu Future Poland.

W odpowiedzi na egzystencjalną potrzebę powrotu Polski na ścieżkę rozwoju, Kongres Future Poland 2025, który odbędzie się już 6 i 7 września ustanawia nową, strategiczną platformę debaty publicznej. Wydarzenie w Skarszewach zostało zaprojektowane jako forum wolne od podziałów politycznych i zakorzenionych schematów myślenia, które blokują wizjonerskie działanie. Zamiast grzebać w przeszłości czy koncentrować się na bieżącym zarządzaniu doraźnością, kongres kieruje refleksję ku przyszłości, zadając fundamentalne pytanie: „jak chcemy, aby było?”.

Wśród uczestników kongresu są osoby wydatnie zainteresowane rozwojem gospodarczym, inwestycyjnym i technologicznym Polski, który pozwoli sprostać wyzwaniom teraźniejszości i przyszłości. To m.in. Marcin Horała, Mateusz Morawiecki, Szymon Szynkowski vel Sęk, Kazimierz Smoliński, Przemysław Wipler, Jacek Bartosiak, Tomasz Wróblewski, Jan Śpiewak, Paulina Matysiak, Jacek Pauli.

Udział w debatach zapowiedzieli m.in. Marcin Chludziński, były prezes Agencji Rozwoju Przemysłu, i były prezes zarządu KGHM Polska Miedź, Wojciech Dąbrowski w latach 2020–2024 prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Leszek Skiba – doradca społeczny Prezydenta RP, były prezes zarządu Banku Pekao S.A, Tomasz Zdzikot – w latach 2017–2018 sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej i były prezes zarządu KGHM Polska Miedź.

Obecność zapowiedzieli też Grzegorz Puda,Michał Dworczyk, Grzegorz Ksepko, Mateusz Berger, Michał Czarnik, Patryk Gabriel, Marek Jakubiak, Michał Urbaniak, Szymon Gajda, Łukasz Malinowski i Ryszard Czarnecki.

Podczas dwóch dni debat i spotkań organizatorzy spodziewają się kilkuset gości, w tym również specjalnych, o których poinformujemy w nieodległej przyszłości.

Jak rozmawiać o rozwoju gospodarczym?

W centrum tej dyskusji znajduje się temat elit – nie w znaczeniu klas społecznych, lecz w kontekście umiejętności i gotowości do niesienia odpowiedzialności. Nowa definicja elity, stanowiąca intelektualną oś kongresu, odrzuca tradycyjne, socjologiczne klasyfikacje na rzecz pragmatycznego podejścia, które za miarę przywództwa uznaje zdolność do rozumienia i kształtowania złożonego świata. Kongres ma na celu identyfikację, wzmacnianie i łączenie tych nowych elit – instytucjonalnych, intelektualnych, samorządowych i obywatelskich – które są niezbędne do budowy wizji Polski jutra w obliczu rosnącej polaryzacji społecznej i nowych wyzwań geopolitycznych.

Kongres, poprzez swoją strukturę i dobór uczestników, sygnalizuje, że przyszłość państwa zależy od strategicznego dialogu, który traktuje poważnie długofalowe wyzwania.

Każdy z paneli Kongresu Future Poland 2025 stanowi integralny element kompleksowej strategii, mającej na celu przygotowanie Polski do wyzwań, z którymi będziemy musieli się zmierzyć. Poszczególne dyskusje nie są odrębnymi tematami, lecz zazębiającymi się filarami, wspierającymi wspólną wizję Polski jako suwerennego i wpływowego gracza w Europie i w gospodarce światowej.

Elity dla ery przyszłości: Kwestia przywództwa i strategii

Inauguracyjny wykład dr. Jacka Bartosiaka, znanego z prowokacyjnych i niekonwencjonalnych analiz geopolitycznych, z pewnością nada ton całemu kongresowi, w czasie którego uczestnicy będą z pewnością unikać utartych dróg, kwestionować zastane status quo i szukać odważnych wizji ścieżek rozwojowych. Centralnym punktem wystąpienia dr. Bartosiaka jest teza, że przełomowe zmiany w układzie sił globalnych wymagają od Polski radykalnej zmiany w podejściu do przywództwa. Polska, by przetrwać i prosperować, potrzebuje liderów, którzy myślą systemowo, wychodząc poza rutynowe zarządzanie doraźnością.

Kluczowym zagadnieniem, które ma zostać poruszone, jest konieczność przezwyciężenia „syndromu wasala”. Termin ten odnosi się do głęboko zakorzenionego w polskiej historii i psychice narodowej poczucia bycia podmiotem zależnym od zewnętrznych mocarstw. Według tej koncepcji, prawdziwa suwerenność nie może być osiągnięta, dopóki elity nie zyskają odwagi, świadomości i zdolności do samodzielnego myślenia o interesach państwa w skali globalnej. Umiejscowienie debaty o elitach na samym początku kongresu nie jest przypadkowe. Sugeruje, że największym kapitałem państwa nie są zasoby naturalne czy nawet gospodarka, lecz jakość i wizja jego przywódców. Bez właściwych ludzi na czele, żaden z pozostałych filarów rozwoju – inwestycje, bezpieczeństwo czy technologia – nie będzie w stanie osiągnąć swojego pełnego potencjału.

Polska w skali XXL: Ambitne Inwestycje jako wyraz suwerenności

Panel poświęcony myśleniu w „skali XXL” traktuje wielkie inwestycje nie tylko jako projekty budowlane, ale jako opowieści o ambicji i wizji państwa. Centralny Port Komunikacyjny (CPK) jest przywołany jako symbol nowoczesnej Polski, lecz kongres postawi fundamentalne pytanie: czy kraj, który już dziś jest członkiem G20, może poprzestać na jednym megaprojekcie? To retoryczne pytanie wprowadza do dyskusji szerszą strategię, która obejmuje infrastrukturę wodną, geotermię, energetykę oraz tworzenie „przemysłowych dolin przyszłości”.

Kapitał Narodowy. Jak porzucić rolę montowni i budować własne centrum decyzyjne

Ten panel adresuje strategiczną słabość polskiej gospodarki, jaką jest jej pozycja jako „wiecznego podwykonawcy w cudzych strategiach„. Przez lata Polska była postrzegana jako „montownia cudzych marzeń” w globalnym łańcuchu dostaw. Kongres rzuca wyzwanie temu modelowi, argumentując, że aby stać się „realnym graczem” – gospodarczym i geopolitycznym – państwo musi budować własne centra decyzyjne, własny kapitał, własne marki i technologie.

35 lat samorządności: Między sukcesem i degeneracją

Przesunięcie dyskusji na poziom lokalny pokazuje, że kongres uznaje, iż ambitna wizja państwa musi mieć solidne fundamenty w terenie. Samorządność, często uznawana za jeden z największych sukcesów III Rzeczypospolitej, po 35 latach wymaga „przeglądu generalnego”. Panel ma zdiagnozować problemy, takie jak lokalne oligarchie, patodeweloperka czy biurokracja, które hamują rozwój i degenerują system, a następnie poszukać odpowiedzi na pytanie, czy możliwa jest nowa „obywatelska fala samorządności” – uczciwej, ambitnej i z wizją.

Kondycja samorządów jest postrzegana jako barometr stanu całego państwa. Jeśli na poziomie lokalnym panuje stagnacja, korupcja i brak ambicji, to próby budowy strategicznej wizji na poziomie centralnym mogą okazać się daremne. Utrata kontroli nad rozwojem lokalnym przez obywateli na rzecz zamkniętych grup interesów podważa fundamenty demokratycznej suwerenności. Reforma na dole jest warunkiem wstępnym dla sukcesu reform na górze. Stwierdzenie to wprowadza do debaty ważną kwestię synergii między decentralizacją a narodową strategią: wielkie projekty i narodowy kapitał wymagają silnych, transparentnych i dynamicznych partnerów na poziomie lokalnym.

Twierdza Rozwoju. Bezpieczeństwo jako fundament rozwoju Polski-

Panel ma dokonać redefinicji pojęcia bezpieczeństwa w XXI wieku, wykraczając poza tradycyjną sferę militarną. Jak podkreślają organizatorzy, nie ma nowoczesnej gospodarki bez stabilnego, chronionego i odpornego fundamentu. Bezpieczeństwo staje się pojęciem holistycznym, obejmującym infrastrukturę krytyczną, cyberprzestrzeń, energetykę, logistykę i informację. To spojrzenie traktuje bezpieczeństwo nie jako koszt, ale jako strategiczną inwestycję, która przyciąga kapitał i talent.

Kluczowym pytaniem, na które panel ma odpowiedzieć, jest to, czy Polska buduje swoją odporność „systemowo, czy tylko punktowo”. Posiadanie doktryny, a nie tylko procedur, jest uznawane za warunek konieczny, aby bezpieczeństwo stało się nie tylko „tarczą”, ale „motorem rozwoju”. W niestabilnym otoczeniu geopolitycznym, kraj z silną, kompleksową doktryną bezpieczeństwa staje się bardziej atrakcyjny dla inwestorów, co bezpośrednio łączy tę dyskusję z panelami o kapitale narodowym i myśleniu w skali XXL.

Polska 5.0. Jak wykorzystać rewolucję technologiczną zanim ona wykorzysta nas?

Organizatorzy Kongresu, wśród których są Stowarzyszenie Nowa.pl, TAK dla CPK i TAK dla Rozwoju i miasto Skarszewy podkreślają, że każda minuta zwłoki w adaptacji do zmian cyfrowych i technologicznych oznacza utratę suwerenności – cyfrowej, edukacyjnej, a nawet ideowej. To stwierdzenie wskazuje, że technologia nie jest już tylko narzędziem, lecz nowym polem bitwy o dominację i przetrwanie państw.

Panel stawia odważne pytanie, czy Polska jest w stanie „zaprogramować” swoją przyszłość tak, aby jej „kod przetrwał i zainfekował świat”. Nie chodzi wyłącznie o gospodarczy sukces czy technologiczny rozwój, ale o globalny wpływ kulturowy i ideowy. Ambitna wizja kongresu zakłada, że poprzez proaktywne podejście do technologii, Polska może stać się nie tylko beneficjentem rewolucji, ale również aktywnym jej twórcą i nośnikiem własnych wartości. Ostatecznie, zdolność do tworzenia własnego „kodu” – czyli unikalnej syntezy innowacji, kultury i idei – jest wyrazem suwerenności w nowym, cyfrowym świecie.

Polska kolejowa. Ygrek w szprychy

Docelowy kształt polskiej kolei stanie się punktem jednego z paneli. Organizatorzy pytają: czy „Y” i „szprychy” stworzą spójny system transportowy, czy będą kolejnym chaotycznym zbiorem projektów bez wspólnego celu?

Bitwa o świadomość: Polska w globalnej wojnie informacyjnej

Kongres podejmie także temat narracyjnej suwerenności. W epoce, w której czołgiem może być tweet, a linia frontu przebiega w świadomości, Polska musi przestać być biernym odbiorcą. Pojawi się pytanie o polski przekaz medialny za granicą i możliwość stworzenia telewizji eksportowej, która nie kopiuje CNN, lecz mówi własnym głosem.

Wykład dr. Marka Magierowskiego

Ambasador Marek Magierowski, z doświadczeniem dyplomatycznym zarówno w Waszyngtonie, jak i Tel Awiwie, zarysuje mapę możliwości dla Polski między realizmem a aspiracją. Na przykładzie Izraela pokaże, jak buduje się siłę – nie tylko armią, lecz także innowacją, spójnością narracyjną i umiejętnością tworzenia sojuszy.

Cyfrowa Polska: Jak AI zmienia świat już dziś i co nas czeka w przyszłości?

Podczas debat poruszony zostanie również temat Sztucznej Inteligencji i jej roli w przyszłości. AI staje się elementem cyfrowej transformacji, to technologia, która zmienia także Nasze życie. Dyskusja dotyczyć będzie szans i zagrożeń jakie niesie ze sobą przyszłość.

Podczas Kongresu organizatorzy przewidzieli również dla wszystkich chętnych szkolenie z Funduszy Europejskich KIPR.

Platforma dla działania

Kongres Future Poland 2025 stanowi spójną i wszechstronną platformę debaty, której celem jest zainicjowanie fundamentalnej zmiany w polskim dyskursie publicznym. Debaty w Skarszewach mają stanowić punkt wyjścia dla szerokiej, publicznej dyskusji, która skupi się na pragmatycznej budowie „twierdzy rozwoju”, która będzie w stanie przywrócić Polskę na ścieżkę rozwoju, którą w ostatnim roku wyraźnie zgubiliśmy.

