Farmy wiatrowe są dochodowym biznesem dla nielicznych, ale mogą powodować problemy zdrowotne przez infradźwięki generowane przez turbiny. W podcaście Fernand Kartheiser rozmawia z profesorem Matssonem o hałasie i skutkach zdrowotnych energii wiatrowej - informuje portal tkp.at.

Mimo promocji jako ekologiczne źródło energii, badania profesora Matssona pokazują, że turbiny wiatrowe mogą wywoływać poważne problemy zdrowotne i środowiskowe, które często są pomijane.

Bardzo niezdrowe dla ludzi - problemy ze snem, migreny, choroby lokomocyjne

Infradźwięki to fale poniżej 20 Hz, niesłyszalne dla większości ludzi, ale generowane przez turbiny w specyficzny, pulsujący sposób. Choć niesłyszalne, mogą być odczuwalne jako wibracje.

Mózg może odbierać infradźwięki nawet wtedy, gdy nie są słyszalne dla ucha. Pulsujący hałas turbin wiatrowych bywa bardziej uciążliwy niż dźwięki ciągłe.

Mieszkańcy pobliskich farm wiatrowych zgłaszają problemy ze snem, migreny i chorobę lokomocyjną, prawdopodobnie spowodowane pulsującymi infradźwiękami. Bezpieczna odległość nowych turbin wciąż nie jest określona.

Hałas rozchodzi się na 10 km

Turbiny emitują także słyszalny, pulsujący hałas dochodzący do 60 dBA, co przekracza dopuszczalne normy i może rozchodzić się nawet na 10 km.

Katastrofa dla przyrody

Hałas i infradźwięki mają też wpływ na zwierzęta, zmuszając konie i jelenie do oddalania się, a ptaki, nietoperze i owady giną przy turbinach.

Morskie farmy wiatrowe emitują silniejsze infradźwięki, które przenoszą się w wodzie i zakłócają komunikację zwierząt morskich oraz mogą maskować ruch okrętów podwodnych, co w USA wstrzymało ich budowę.

„Farmy wiatrowe

Profesor Mattson spotyka się z mieszanymi reakcjami polityków, którzy często bagatelizują zagrożenia, kierując się głównie interesem ekonomicznym.

Branża energetyki wiatrowej opiera się na przestarzałych badaniach i ignoruje nowe odkrycia, twierdząc błędnie, że infradźwięki turbin są podobne do naturalnych.

Donald Tusk

Donald Tusk wielokrotnie w kontekście budowy wiatraków na lądzie oraz morzu się wypowiadał, podkreślając determinację rządu w stawianiu wiatraków.

My i tak będziemy zwiększali i to radykalnie moc wiatraków na lądzie – powiedział Donald Tusk w kontekście sporów politycznych i ewentualnych wet prezydenta

Premier zapewniał, że wiatraki będą powstawały, a weto prezydenta w kwestiach legislacyjnych określał jako „mało skuteczne” wobec planów rządu.

Prawda a biznes

Mattson podkreśla potrzebę dalszych badań nad bezpiecznymi poziomami hałasu i odległościami turbin, podkreślając znaczenie faktów naukowych nad twierdzeniami przemysłu.

tkp, jb