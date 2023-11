Wiatraki mogą stanąć bliżej. Jest projekt zmian przepisów

Projekt nowelizacji ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych, zakładający liberalizację budowy wiatraków oraz wprowadzający zasadę ochrony akustycznej dla terenów zabudowanych trafił do Sejmu.

Odległość wiatraków od zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, terenów zabudowy zagrodowej, terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz mieszkalno-usługowych ma zależeć od poziomu hałasu, emitowanego przez wiatraki; ochronie akustycznej ma podlegać teren 300 metrów. W przypadku zabudowy jednorodzinnej, terenów zabudowy związanej z pobytem dzieci i młodzieży, szpitali - ochrona akustyczna ma obejmować teren 400 m.

Projekt odległość rezerwatów przyrody czy parków narodowych określa na nie mniej niż 300 metrów.

Przyjęto również graniczną minimalną odległość lokalizowania nowych elektrowni wiatrowych od obszarów podlegających ochronie akustycznej o wartości 300 m nawet w przypadku turbin wiatrowych cichszych niż 100 dBA z uwagi na wielkość tych konstrukcji, biorąc pod uwagę fakt, że pomimo braku możliwości przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu sama wielkość elektrowni wiatrowej w bliskim sąsiedztwie, tj. poniżej 300 m, może powodować subiektywne uczucie dyskomfortu.

Na podstawie dotychczasowej wiedzy w zakresie rozwoju energetyki wiatrowej przyjęto, iż obliczeniowa wysokość hałasu wynosi 10 m. n.p.t., a rozpiętość mocy akustycznej waha się w przedziale od 100 dBA do 110 dBA.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, szacunki Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej z końca stycznia 2023 r. wskazują, że wymóg zachowania minimalnej odległości 700 metrów zamiast np. 500 metrów oznacza spadek potencjału mocy wiatrowych w kraju o 60-70 proc. Z przedstawionych przez Fundację Instrat prognozy dla wariantu 500 metrów wynika, że moc zainstalowana w wietrze na lądzie na terytorium Polski będzie mogła wzrosnąć do 2030 r. do ok. 18 GW, a do 2040 r. do 36 GW.

Projekt zakłada, że przepisy dot. obliga giełdowego mają wejść w życie - co do zasady - od 1 lipca 2024 r., a dotyczące elektrowni wiatrowych - 30 dni po dniu wejścia w życie ustawy.

ISBnews