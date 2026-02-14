Donald Trump wyrzuca politykę klimatyczną USA do kosza!

Administracja Donalda Trumpa zdecydowała o uchyleniu jednego z kluczowych dokumentów amerykańskiej polityki klimatycznej. Chodzi o tzw. Endangerment Finding – ocenę Agencji Ochrony Środowiska USA (Environmental Protection Agency - EPA), zgodnie z którą gazy cieplarniane stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego. Dokument został przyjęty w 2009 roku, za prezydentury Baracka Obamy - pisze portal wPolsce24.tv.

Decyzję ogłosili w piątek prezydent Donald Trump oraz szef EPA Lee Zeldin. Jej skutkiem jest zniesienie podstawy prawnej dla niemal wszystkich obowiązujących w USA regulacji klimatycznych, w tym norm emisji spalin wynikających z ustawy Clean Air Act.

Trump: 1,3 biliona dolarów oszczędności dla Amerykanów

Trump określił ten krok jako „największe działanie deregulacyjne w historii Stanów Zjednoczonych”. Według prezydenta zniesienie regulacji ma przynieść Amerykanom oszczędności rzędu 1,3 biliona dolarów. Jego zdaniem dotychczasowe przepisy miały „katastrofalny wpływ” na gospodarkę, zwłaszcza na przemysł motoryzacyjny, oraz przyczyniały się do wzrostu kosztów życia.

Demokraci i organizacje ekologiczne dostały furii

Decyzję skrytykował były prezydent USA Barack Obama, który stwierdził, że cofnięcie regulacji sprawi, iż Stany Zjednoczone staną się „mniej bezpieczne, mniej zdrowe i mniej zdolne do walki ze zmianami klimatycznymi”. Jego zdaniem działania administracji Trumpa sprzyjają interesom przemysłu paliw kopalnych.

Organizacja Greenpeace zarzuciła prezydentowi USA rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat zmian klimatu. Przedstawiciele organizacji ocenili, że deregulacja przyniesie korzyści koncernom naftowym, a jej koszty poniosą społeczeństwa.

»» Więcej o decyzji USA w sprawie polityki klimatycznej czytaj na portalu wPolsce24.tv w publikacji Trump kończy z jakąkolwiek „polityką klimatyczną”. Niemcy już płaczą nad losem planety

Oprac. sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Zimny prysznic inflacyjny w styczniu!

Unia dwóch prędkości, czyli wstęp do superpaństwa

Czy małe firmy zyskają dwa lata oddechu od KSeF?

»»TSUE: WIBOR nadal ważny! – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24