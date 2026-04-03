Mniej węgla, spada zatrudnienie. Złe prognozy dla branży

Polskie kopalnie w lutym br. wydobyły 3,491 mln ton węgla kamiennego, o 100 tys. ton mniej, niż rok wcześniej - wynika z danych Agencji Rozwoju Przemysłu. Sprzedaż wyniosła w lutym 2026 r. 3,780 mln ton: o 240 tys. ton więcej rok do roku.

Dane o miesięcznych poziomach wydobycia i sprzedaży katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), monitorujący rynek węgla i sytuację w krajowym górnictwie, publikuje na początku drugiego miesiąca przypadającego po podsumowywanym.

Zgodnie z danymi za luty br. wydobycie wyniosło 3,491 mln ton, podczas gdy w styczniu 3,399 mln ton, w grudniu 2025 r. 3,356 mln ton i 4,130 mln ton w listopadzie ub. roku.

Spada sprzedaż

Powoli w sezonie zimowym od grudniowego szczytu spadała sprzedaż: w lutym br. wynosiła 3,780 mln ton, w styczniu 3,792 mln ton, w grudniu ub. roku 4,112 mln ton, przy 3,991 mln ton w listopadzie 2025 r.

Spada produkcja

Przed rokiem, w styczniu 2025 r. produkcja węgla kamiennego w polskich kopalniach wyniosła 4,026 mln ton, a w lutym ub. roku spadła do 3,590 mln ton. Sprzedaż w styczniu 2025 r. wynosiła 4,255 mln ton, a w lutym 3,537 mln ton.

Znikają zyski

Wyniki sprzedaży przy malejącym wydobyciu przekładały się na stopniowe kurczenie się kopalnianych zwałów: w listopadzie 2025 r. składowano na nich 5,385 mln ton węgla, w grudniu 4,617 mln ton, w styczniu br. 4,195 mln ton, a w lutym br. 3,882 mln ton.

Przed rokiem w styczniu zwały wynosiły 5,088 mln ton, a w lutym 2025 r. 4,948 mln ton.

Maleje zatrudnienie

Zatrudnienie w sektorze wyniosło na koniec lutego br. 70 tys. 737 osób, podczas gdy na koniec stycznia br. było to 71 tys. 245 osób. Rok wcześniej stan zatrudnienia wynosił 73 tys. 230 osób po lutym i 73 tys. 847 osób po styczniu 2025 r.

Podsumowanie kopalń

W całym 2025 r. polskie kopalnie wydobyły 42,8 mln ton węgla kamiennego, o 1,2 mln ton mniej, niż w 2024 r. Sprzedaż wyniosła blisko 43,2 mln ton, o ponad 0,6 mln ton więcej rok do roku.

W 2024 r. polskie kopalnie wydobyły prawie 44 mln ton węgla, a sprzedały 42,5 mln ton. W 2023 r. wydobycie wyniosło 48,3 mln ton, a sprzedaż ok. 46,2 mln ton. Wydobycie za 2022 r. przekroczyło 52,8 mln ton, sprzedano ok. 52,4 mln ton.

pap, jb