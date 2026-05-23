Tragedia dekady w kopalni węgla. Niemal 100 górników nie żyje

Co najmniej 90 osób zginęło w eksplozji, do jakiej doszło w kopalni węgla w prowincji Shanxi, na północnym wschodzie Chin. To jeden z najtragiczniejszych w skutkach wypadków górniczych, jakie odnotowano w Chinach w ciągu ostatniej dekady - podkreśla dziennik „Japan Times”.

Jak twierdzi dziennik „South China Morning Post”, do eksplozji w kopalni Liushenyu doszło w piątek krótko po tym, jak władze zakładu wydały ostrzeżenie o wzroście stężenia tlenku węgla.

W chwili katastrofy pod ziemią przebywało 247 górników. Udało się wydostać 201 osób; część z nich odniosła obrażenia, stan innych oceniono jako krytyczny. W akcji ratunkowej uczestniczy ponad 800 osób.

Już zatrzymano kadrę zarządzającą spółką odpowiedzialną za kopalnię - poinformowała chińska agencja Xinhua.

Przywódca Chin Xi Jinping wezwał władze, aby „nie szczędziły wysiłków” w akcji poszukiwawczo-ratunkowej. Nakazał też przeprowadzenie szczegółowego śledztwa w sprawie przyczyn wypadku i pociągnięcie sprawców do odpowiedzialności zgodnie z prawem.

Węgiel jest w Chinach najważniejszym źródłem energii mimo podejmowanych w ostatnich latach wysiłków na rzecz odejścia od paliw kopalnych. Shanxi, jedna z biedniejszych prowincji kraju, jest stolicą górnictwa węglowego Chin i odpowiada za ponad 25 proc. krajowego wydobycia.

Według oficjalnych danych w latach 2010–2025 w chińskich kopalniach doszło do ponad 3 tys. wypadków.

PAP, bz

