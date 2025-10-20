Płace rosną, ale zatrudnienie w firmach spada

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) wzrosło o 7,5 proc. r/r we wrześniu br., zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach spadło o 0,8 proc. r/r, podał Główny Urząd Statystyczny.

„We wrześniu 2025 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6409,9 tys. etatów i było o 0,8 proc. niższe niż przed rokiem. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2025 r. wyniosło 8750,34 zł, tj. wzrosło nominalnie o 7,5 proc. w porównaniu z wrześniem ub. roku” - czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy przewidywał 7,5 proc. wzrostu r/r w przypadku płac i 0,8 proc. spadku r/r w przypadku zatrudnienia.

Analitycy Banku Pekao: solidny argument dla RPP za dalszymi obniżkami stóp

Wzrost wynagrodzeń we wrześniu wyniósł 7,5 proc. r/r, czyli zgodnie z naszą prognozą i stabilnie nisko po sierpniowym, najniższym od ponad 3 lat odczycie (7,1 proc.). Taki obraz presji płacowej pozostaje solidnym argumentem dla RPP za dalszymi obniżkami stóp.

Analitycy Banku ING: spadkowy trend wzrostu płac w kolejnych miesiącach

Wzrost płac we wrześniu nieznacznie wyżej niż miesiąc wcześniej (7,5%r/r vs. 7,1%r/r), ale oczekujemy kontynuacji spadkowego trendu wzrostu płac w kolejnych miesiącach. RPP może w listopadzie zrobić przerwę w obniżkach stóp NBP i poczekać na więcej danych z gospodarki - przewidują w komentarzu do danych GUS analitycy Banku ING.

Analitycy mBanku: płace nominalne stabilizują się na niższym wzroście

Zatrudnienie nadal miarowo spada („zaczarowane” -0,8% r/r). W przypadku wynagrodzeń obserwujemy nominalną podbitkę z 7,0% r/r do 7,5% (idealna zgodność z konsensusem). Naszym zdaniem płace nominalne stabilizują się na niższym wzroście - interpretują dane GUS analitycy mBanku.

ISBnews, X, sek

