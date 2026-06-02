Co ze stopami procentowymi?
Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie, w tym główną stopę referencyjną na poziomie 3,75 procent. Główną przyczyną braku zmian jest utrzymująca się niepewność geopolityczna i gospodarcza.
W tym roku RPP obniżyła stopy tylko raz, w marcu o 0,25 punktu procentowego. W komunikacie po wtorkowym posiedzeniu, jako kluczowe czynniki ryzyka dla inflacji wskazano kształt polityki podatkowej państwa, regulacje cen paliw oraz ceny surowców na świecie.
Z komunikatu wynika również, że dynamika PKB w pierwszym kwartale 2026 roku wyhamowała do 3,5 procent, wobec 4,1 procent notowanych w czwartym kwartale ubiegłego roku.
Spowolnienie to efekt niższej dynamiki nakładów brutto na środki trwałe, czyli dane wskazujące, że firmy, instytucje i państwo wydają mniej na inwestycje - np. nowe maszyny, budynki i drogi, niż wcześniej i wzrost nakładów jest wolniejszy.
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pap, jb
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