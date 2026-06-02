Aż 8 tys. nauczycieli bez wynagrodzenia. Na czas: lipiec, sierpień
Z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że ponad 8,5 tys. nauczycieli zatrudnionych na umowach terminowych zakończyło pracę przed wakacjami, co oznacza brak wypłat za lipiec oraz sierpień oraz przerwę w opłacaniu składek ubezpieczeniowych.
Dane resortu wskazują, że w roku szkolnym 2024/2025 zawarto 106,9 tys. takich umów, a 8522 wygasły z końcem czerwca 2025 roku, co stanowi około 8 procent.
Sprawę podniosła posłanka Anita Kucharska-Dziedzic z Nowej Lewicy w interpelacji skierowanej do ministerstwa.
Czasowe kontrakty. Nauczyciel niech sobie radzi sam przez wakacje
Resort podkreśla, że stała forma zatrudnienia to umowa bezterminowa, natomiast czasowe kontrakty stosuje się jedynie w przypadkach takich jak zastępstwo lub potrzeby organizacyjne szkoły.
W praktyce szkoły wykorzystują je, gdy nie mają pewności liczby uczniów oraz oddziałów w kolejnym roku szkolnym, co wpływa na zapotrzebowanie kadrowe.
pap, jb
