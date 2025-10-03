Wydobycie węgla znów szoruje po dnie

W sierpniu br. miesięczne wydobycie węgla kamiennego z polskich kopalń oraz sprzedaż tego surowca niewiele przekraczały 3 mln ton, wynosząc odpowiednio 3,089 mln ton i 3,194 mln ton - wynika z danych ARP. Produkcja i sprzedaż o 100 i 250 tys. ton przewyższały historyczne minima z maja br.

W maju br. miesięczna produkcja węgla po raz pierwszy spadła poniżej historycznej bariery 3 mln ton, do 2,989 mln ton. Również sprzedaż nie przekroczyła wówczas 3 mln ton i wyniosła 2,956 mln ton.

Przed rokiem, w sierpniu 2024 r., wyprodukowano 3,431 mln ton węgla, a sprzedano 3,498 mln ton.

Informacje o miesięcznych poziomach wydobycia i sprzedaży katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), monitorujący rynek węgla i sytuację w krajowym górnictwie, publikuje na początku drugiego miesiąca przypadającego po podsumowywanym.

W sierpniu wydobycie węgla wróciło do spadków

W styczniu br. produkcja węgla w polskich kopalniach wyniosła 4,026 mln ton, aby w lutym i marcu spaść do 3,590 mln ton, w kwietniu 3,136 mln ton i w maju 2,989 mln ton. W czerwcu produkcja znów wzrosła do 3,093 mln ton i w lipcu wzrosła do 3,557 mln ton, by w sierpniu znów spaść do 3,089 mln ton.

Sprzedaż w styczniu br. wynosiła 4,255 mln ton, a następnie spadała: w lutym do 3,537 mln ton, w marcu 3,388 mln ton, w kwietniu 2,966 mln ton i w maju 2,956 mln ton. Potem następował powolny wzrost: w czerwcu do 3,057 mln ton, w lipcu do 3,183 mln ton i w sierpniu do 3,194 mln ton.

Stan zapasów węgla stabilny

Sytuacja przekłada się m.in. na stan przykopalnianych zwałów. W styczniu br. stan zwałów wyniósł 5,088 mln ton. W lutym po raz pierwszy od marca ub. roku spadł poniżej 5 mln ton - do 4,948 mln ton. W marcu br. powrócił ponad ten poziom - do 5,130 mln ton, by rosnąć do 5,286 mln ton w kwietniu, 5,297 mln ton w maju, 5,304 mln ton w czerwcu i 5,655 mln ton w lipcu. W sierpniu zwały znów odrobinę zmalały - do 5,525 mln ton.

Spada zatrudnienie w kopalniach

Zatrudnienie w sektorze wyniosło na koniec sierpnia br. 71 tys. 816 osób, podczas gdy na koniec lipca br. było to 72 tys. 10 osób, a na koniec sierpnia 2024 r. - 74 tys. 879 osób.

W 2024 r. polskie kopalnie wydobyły prawie 44 mln ton węgla kamiennego, o 4,3 mln ton mniej niż w 2023 r. Sprzedaż wyniosła 42,5 mln ton, o 3,7 mln ton mniej rok do roku. W 2023 r. wydobycie wyniosło 48,3 mln ton, wobec ponad 52,8 mln ton w 2022 r. Węgla w 2023 r. sprzedano ok. 46,2 mln ton, wobec ok. 52,4 mln ton w 2022 r.

PAP, sek

