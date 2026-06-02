Krajowa Konferencja SKOK. Nowe ramy prawne i perspektywa renesansu spółdzielczości finansowej

XXXIV Krajowa Konferencja Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych zorganizowana pod hasłem „Wspólnie przez pokolenia” zgromadziła w Warszawie przedstawicieli sektora SKOK i polskiej spółdzielczości, parlamentarzystów oraz gości z zagranicy. W centrum tegorocznych obrad znalazła się nie tylko troska o zachowanie unikalnego, prospołecznego charakteru polskich SKOK-ów, ale przede wszystkim zapowiedź inicjatywy legislacyjnej, która może odmienić ramy prawne funkcjonowania spółdzielczości finansowej.

Wydarzenie było też, jak co roku, okazją do wręczenia wyróżnień, w tym Nagrody Feniksa i Nagrody XXX-lecia, a także przyjęcia podziękowań od zagranicznych sojuszników.

Obrona tożsamości

Oficjalną część Konferencji zainaugurował prezes zarządu Kasy Krajowej, Rafał Matusiak. Zauważył, że hasło spotkania nie jest tylko odwołaniem do historii, ale wyznacza kierunek rozwoju.

W ostatnich latach działalność SKOK toczyła się pod silną presją w warunkach publicznej krytyki. A jednak wytrwaliśmy! – mówił prezes Matusiak.

Jak przekonywał, przetrwanie to zasługa wierności wartościom: odpowiedzialności społecznej i przekonaniu, że instytucje finansowe mają służyć ludziom w uczciwy sposób kierując się zasadą, że „ludzie ludziom pomagają”. Prezes Krajowej SKOK wystosował również wyraźny postulat o podjęcie prac nad sprawiedliwymi regulacjami.

Konferencja Krajowa SKOK / autor: Fratria

Chodzi o ustawę, która umożliwi nam docieranie do nowych środowisk, rozwijanie usług i skuteczniejsze wspieranie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Dlatego z uznaniem przyjmuję obecność przedstawicieli życia publicznego i dziękuję za gotowość do rozmowy – mówił prezes Matusiak. Zwracamy się dziś do państwa przy okazji tej konferencji z jasnym apelem. Potrzebujemy prawa lepszego i pełniejszego zrozumienia celu naszej działalności. Chcemy pozostać organizacjami tworzonymi przez ludzi i działającymi na rzecz ludzi. Nie instytucjami podporządkowanymi wyłącznie logice zysku. Tu nie ma miejsca na egoizm, na pychę i na pogoń za bogactwem. Naszą ambicją nie jest kopiowanie modeli komercyjnych. Naszą ambicją jest rozwijanie własnej tożsamości opartej na uczciwości, odpowiedzialności i realnym wsparciu drugiego człowieka. Jeżeli nie obronimy tej tożsamości, trudno będzie nam oprzeć się presji skrajnie komercyjnego i zglobalizowanego świata oraz rynku finansowego.

Prezydenckie godło

Na apel prezesa Krajowej SKOK odpowiedzieli obecni na Konferencji przedstawiciele życia politycznego. W imieniu Prezydenta RP wystąpił jego doradca, Paweł Gruza, który przekazał na ręce władz Kasy Krajowej specjalny upominek - narodowe godło. Gruza podkreślił swoje osobiste poparcie dla spółdzielczości i wyraził nadzieję, że „pan prezydent będzie także mógł skutecznie wspierać ten sektor”.

Punktem zwrotnym konferencji było przemówienie posła Przemysława Czarnka, kandydata Prawa i Sprawiedliwości na premiera. Przekazując pozdrowienia od prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, poseł wprost odniósł się do postulatów sektora. Obecny prawny i rynkowy krajobraz SKOK-ów nazwał zmaganiem się „z brutalnymi atakami tych, którzy nie chcą konkurować ze SKOK-ami, tylko tych, którzy chcą zlikwidować skoki”. Polityk ogłosił też jednoznaczną inicjatywę ustawodawczą.

Stąd ta ustawa, o której pan prezes powiedział, niech będzie moją zapowiedzią również działań nowego rządu Rzeczypospolitej Polskiej zaraz po następnych wyborach parlamentarnych – deklarował prof. Czarnek i zapowiedział podjęcie prac ustawodawczych „już w nowym Sejmie”. Tak, potrzeba nam legislacyjnego uzdrowienia i nowych ram prawnych, uczciwych ram prawnych dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Senator Grzegorz Bierecki, współtwórca polskich kas oszczędnościowo-kredytowych, przypomniał w swoim wystąpieniu słowa śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który kasy określał mianem „najpiękniejszego dziecka solidarności po 89 roku”. Bierecki wysunął postulat moralnego zadośćuczynienia za lata niesprawiedliwości i walkę ze SKOK-ami z użyciem „państwowego aparatu”. Dodał również, że „kasy powinny dostać maksimum możliwości rozwoju, bo na usługi kas, na ten model działania instytucji finansowych Polacy zasługują”.

Głos zabrał też Ryszard Czarnecki, który był wieloletnim współprzewodniczącym i członkiem Parlamentarnej Grupy ds. Spółdzielczych, często określanej jako Zespół Przyjaciół Unii Kredytowych w Parlamencie Europejskim. Wskazał na konieczność poparcia kas w celu wzmocnienia kapitału narodowego, przypominając, jak państwa zachodnie, takie jak Irlandia czy Wielka Brytania, prężnie wspierają unie kredytowe - w przeciwieństwie do części polityków w Polsce. Argumentował przy tym, że odpowiednie przepisy dla SKOK-ów to fundament bezpieczeństwa kraju.

To nie jest kwestia interesu skoków. To jest kwestia interesu ekonomicznego państwa polskiego w kontekście naszej suwerenności, bo skoki nie mają spółki matki gdzieś poza granicami naszego kraju – mówił Ryszard Czarnecki.

Laur Feniksa i solidarność z Macedonią.

Konferencja to jednak nie tylko wielka polityka, ale przede wszystkim ludzie. Ważnym punktem było wręczenie corocznej Nagrody Feniksa, dedykowanej postaciom wybitnie zasłużonym dla sektora SKOK. Kapituła nagrodziła w tym roku Krystynę Pałczyńską, którą przedstawił przewodniczący Rady Nadzorczej Kasy Krajowej Grzegorz Buczkowski w niezwykle osobistej laudacji, podkreślając, że jej „ciężka praca, upór, kompetencje i wiedza przyczyniły się do stworzenia całego systemu funkcjonowania kas (…), dzięki któremu działamy, rozwijamy się (…) no i nie damy się zabić”. Laureatka podziękowała z ekranu za to zaszczytne wyróżnienie. Z dumą uhonorowano także SKOK im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, wręczając na ręce prezes zarządu kasy Nagrodę XXX-lecia SKOK za lata skutecznego działania na rzecz członków kasy.

Niezwykle wzruszający był również akcent międzynarodowy. Scenę przejęła Eleonora Zgonjanin – reprezentantka unii kredytowych z Macedonii, która dziękowała z wdzięcznością za nieocenioną pomoc Polaków w tworzeniu systemu unii kredytowych w jej kraju od 1999 roku.

Macedonia to jest kraj niewielki, ale to, że państwo są naszymi przyjaciółmi sprawia, że stajemy się wielkim krajem – mówiła reprezentantka macedońskich SKOK-ów.

XXXIV Krajowa Konferencja pokazała siłę polskiej spółdzielczości finansowej i odważne plany na przyszłość. Oczekiwany „renesans SKOK-ów” zyskuje realne kształty dzięki zapowiadanym inicjatywom ustawodawczym, a sektor kieruje swoją uwagę na młodych – nowe pokolenie członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, którzy szukać będą instytucji kierujących się misją wspierania człowieka. To idealnie kwituje motto tegorocznej konferencji: „Wspólnie przez pokolenia”.

Maciej Wośko