Netanjahu straszy Iran: będziemy dążyć do likwidacji

Premier Izraela Benjamin Netanjahu zapowiedział w nagraniu wideo opublikowanym przez jego biuro we wtorek, że jego kraj będzie dążył do likwidacji irańskiego „reżimu terroru”.

Podczas ceremonii zaprzysiężenia nowego szefa Mosadu - izraelskiej służby wywiadowczej, Romana Gofmana, Netanjahu określił Iran jako „reżim terroru, który jest skazany na zagładę”.

I możemy zrealizować ten cel - ten reżim nie będzie nam już zagrażał bronią jądrową i tysiącami śmiercionośnych pocisków - podkreślił izraelski premier.

W poniedziałek półoficjalna irańska agencja Tasnim podała, że irańscy negocjatorzy przestają komunikować się z USA z powodu ataków Izraela na Liban, a dalszych rozmów pokojowych nie będzie, dopóki nie zostaną spełnione żądania Iranu w sprawie wstrzymania izraelskich operacji w Libanie i Strefie Gazy.

Przestój

Od 8 kwietnia między USA i Izraelem a Iranem obowiązuje zawieszenie broni. Media amerykańskie podały 28 maja, że negocjatorzy z USA i Iranu doszli do porozumienia w sprawie ram umowy o zakończeniu wojny, która mówi o przedłużeniu rozejmu o 60 dni i rozpoczęciu negocjacji na temat programu jądrowego Iranu, lecz porozumienie to nie uzyskało jeszcze ostatecznej aprobaty prezydenta USA Donalda Trumpa.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Orlen więdnie pod zarządem „fachowców” Tuska

Ruszyły samozbiory truskawek

Rynek złota i srebra - cisza przed burzą

»»Europa wpada w zadyszkę, a w Warszawie nocna prohibicja – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24

pap, jb