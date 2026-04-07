Trump oszalał?: "Cała cywilizacja zginie dziś w nocy"

Tej nocy zginie cała cywilizacja i nigdy się nie odrodzi - zapowiedział we wtorek prezydent USA Donald Trump, odnosząc się do swojej groźby ataków na irańską infrastrukturę. Zaznaczył jednak, że tego nie chce i przyznał, że wciąż możliwe jest uniknięcie takiego scenariusza.

„Cała cywilizacja umrze dziś w nocy i nigdy się nie odrodzi. Nie chcę, żeby tak się stało, ale prawdopodobnie tak się stanie” - napisał Trump w porannym (czasu waszyngtońskiego) wpisie na Truth Social. „Jednak teraz, gdy mamy totalną i całkowitą zmianę reżimu, gdzie górują inne, mądrzejsze i mniej radykalne umysły, może wydarzy się coś rewolucyjnie wspaniałego, KTO WIE? Dowiemy się tego dziś wieczorem, w jednym z najważniejszych momentów w długiej i złożonej historii świata” - dodał.

Trump zapowiedział, że skończy się „47 lat wymuszeń, korupcji i śmierci”. „Niech Bóg błogosławi Wielki Naród Iranu!” - zakończył.**

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Tusk urządził Niemcom paliwowe eldorado. „Danke!”

By uratować zestrzelonego lotnika poświęcili cenny sprzęt

Czasy Tuska. „Z dnia na dzień staliśmy się niekonkurencyjni na europejskim rynku”

»»Miliardowy impuls dla Europy – oglądaj „Piątkę wGospodarce” telewizji wPolsce24