Trump zaprasza po ropę: jest „najsłodsza”!

Prezydent USA Donald Trump napisał w sobotę, że do Stanów Zjednoczonych płynie ogromna liczba całkowicie pustych tankowców, aby załadować amerykańską ropę i gaz.

„Ogromna liczba całkowicie pustych tankowców, niektóre z nich największe na świecie, zmierza w tej chwili do Stanów Zjednoczonych, aby załadować najlepszą i »najsłodszą« ropę (i gaz!) na świecie. Mamy więcej ropy niż dwie kolejne największe gospodarki naftowe razem wzięte – i to lepszej jakości. Czekamy na was. Szybka realizacja zamówienia!” – napisał Trump w platformie Truth Social.

Jego wpis pojawił się w momencie, gdy delegacje USA i Iranu spotykają w Islamabadzie z pakistańskimi mediatorami w sprawie trwałego zakończenia wojny.

Trump powiedział na początku tego tygodnia, że Iran nie powinien pobierać opłat od tankowców przepływających przez zablokowaną cieśninę Ormuz. Jej zablokowanie przez Iran w reakcji na rozpoczętą 28 lutego amerykańsko-izraelską operację zbrojną przeciwko temu krajowi, przyczyniło się do znaczących zakłóceń w dostawach ropy, a w efekcie do wzrostu jej cen.

PAP, sek

