Koniec taniego tankowania. Ceny paliw w górę

Orlen podniósł w czwartek hurtowe ceny paliw. Z opublikowanego przez koncern cennika wynika, że cena benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 wzrosła o 56 zł za metr sześcienny, benzyny Super Plus 98 o 103 zł, a oleju napędowego o 70 zł za metr sześcienny.

Zgodnie z aktualnym cennikiem Orlenu hurtowa cena benzyny Eurosuper 95 wynosi 5 259 zł za metr sześcienny. Benzyna Super Plus 98 kosztuje 5 837 zł za metr sześcienny, natomiast olej napędowy Ekodiesel został wyceniony na 5 698 zł za metr sześcienny.

Wyższe ceny w hurcie

Wzrost cen hurtowych następuje po okresie wcześniejszych obniżek i jest związany m.in. ze zmianami notowań ropy na światowych rynkach.

Jak zmieniły się obecnie maksymalne ceny na stacjach?

Zgodnie z obowiązującym obwieszczeniem ministra energii, w czwartek i piątek maksymalna cena litra benzyny 95 wynosi 5,94 zł, benzyny 98 – 6,52 zł, a oleju napędowego – 6,40 zł.

Jak zmieniły się obecnie maksymalne ceny na stacjach?

W porównaniu ze środą oznacza to spadek maksymalnych cen obu gatunków benzyny o odpowiednio 1 i 2 grosze na litrze. Maksymalna cena oleju napędowego pozostała bez zmian.

Nowe stawki przed weekendem

Kolejne obwieszczenie ministra energii zostanie opublikowane w piątek i określi maksymalne ceny paliw obowiązujące od soboty do poniedziałku. Stawki są publikowane w Monitorze Polskim i obowiązują od dnia następującego po publikacji. W przypadku weekendów i dni wolnych pozostają w mocy do najbliższego dnia roboczego.

Obniżone podatki i limity cen do 15 czerwca

Zgodnie z rozporządzeniami opublikowanymi w Dzienniku Ustaw, obniżone stawki VAT i akcyzy w ramach programu „Ceny Paliwa Niżej” będą obowiązywać do 15 czerwca. Do tego samego terminu przedłużono również obowiązywanie maksymalnych cen paliw na stacjach. Pierwotnie rozwiązania te miały wygasnąć 15 maja, jednak zostały przedłużone.

Eksperci: ceny na stacjach relatywnie niskie

Analitycy Biura Reflex zwracają uwagę, że na początku czerwca wyhamował trend spadkowy hurtowych cen paliw obserwowany od końca maja. Według ekspertów jest to efekt wzrostu cen ropy naftowej wywołanego napięciami geopolitycznymi na Bliskim Wschodzie.

Jednocześnie wskazują, że dzięki obowiązującym regulacjom ceny benzyny i oleju napędowego na polskich stacjach pozostają na relatywnie niskim poziomie i mogą utrzymać się przez większość długiego weekendu.

Ceny ropy ponownie spadają

Po kilku dniach wzrostów na światowych giełdach ceny ropy zaczęły spadać. W czwartek baryłka ropy WTI w dostawach na lipiec kosztowała 95,24 dol., co oznaczało spadek o 0,81 proc. Z kolei ropa Brent w dostawach na sierpień była wyceniana na 96,96 dol. za baryłkę, czyli o 0,87 proc. mniej niż dzień wcześniej.

Analitycy wskazują, że na nastroje inwestorów wpłynęły informacje o zawieszeniu broni pomiędzy Izraelem a Libanem.

Orlen nie korzysta z dostaw przez Cieśninę Ormuz

Orlen podkreśla, że nie sprowadza ropy naftowej przez Cieśninę Ormuz. Oznacza to, że ewentualne zakłócenia żeglugi w tym regionie nie wpływają bezpośrednio na dostawy surowca do koncernu. Sytuacja na Bliskim Wschodzie oddziałuje jednak na globalne ceny ropy, które mają wpływ na koszty paliw również w Polsce.

pap, jb

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