Maksymalne ceny paliw w piątek. Ruch w jedną stronę

W piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,04 zł, benzyny 98 - 6,59 zł, a oleju napędowego - 7,18 zł - wynika z czwartkowego obwieszczenia Ministra Energii. Oznacza to, że w porównaniu z czwartkiem spadną ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw. Orlen obniżył w czwartek hurtowe ceny paliw, w tym oleju napędowego Ekodiesel o 52 zł, a benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 o 36 zł za metr sześc. - wynika z danych opublikowanych przez koncern.

W czwartek cena za litr benzyny 95 wynosi nie więcej niż 6,08 zł, benzyny 98 - 6,61 zł, a oleju napędowego - 7,23 zł.

31 marca, pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. cen paliw zostanie opublikowane w piątek i określi ceny paliw na sobotę, niedzielę oraz poniedziałek.

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

»» O rządowym pakiecie CPN czytaj tutaj:

Rządowy pakiet „CPN” pełen dziur i braków

Orlen obniżył hurtowe ceny paliw

Orlen obniżył w czwartek hurtowe ceny paliw, w tym oleju napędowego Ekodiesel o 52 zł, a benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 o 36 zł za metr sześc. - wynika z danych opublikowanych przez koncern.

Według aktualnego cennika hurtowego Orlenu, w czwartek olej napędowy Ekodiesel kosztuje 6 346 zł za metr sześc., czyli 52 zł mniej niż dzień wcześniej, natomiast benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 kosztuje 5 tys. 293 zł za metr sześc., o 36 zł mniej niż dzień wcześniej.

Poprzednio, w środę, koncern obniżył w hurcie cenę napędowego Ekodiesel o 167 zł, do 6 398 zł za metr sześc., a benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 o 79 zł, do 5 329 zł za metr sześc.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Szalone wzrosty na rynku hipotek! Co tu się wyprawia?

InPost znów bije rekord podatku dla budżetu

„Sklepowa” inflacja robi się już boleśnie dotkliwa!

»»Kiedy wyższy próg podatkowy – oglądaj „Piątkę wGospodarce” telewizji wPolsce24