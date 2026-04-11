Delegacje USA i Iran zaczęły rozmowy! Przez pośrednika

W ramach trwających w sobotę w Islamabadzie rozmów pokojowych mających zakończyć wojnę USA z Iranem wiceprezydent J.D. Vance przeprowadził rozmowy z premierem Pakistanu Shehbazem Sharifem - poinformowały Biały Dom i biuro Sharifa. Delegacja irańska, prowadząca w Islamabadzie negocjacje w celu zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie, rozpoczęła spotkanie z premierem Pakistanu Shehbazem Sharifem, którego kraj pełni rolę mediatora – podała wcześniej irańska telewizja państwowa.

Warunki rozmów irańsko-amerykańskich, których ani agenda, ani format nie są na razie znane, zostaną określone po zakończeniu tego spotkania - podała telewizja.

W piątek media z różnych krajów podawały, że negocjacje prawdopodobnie będą miały format podobny tego z rozmów na temat irańskiego programu nuklearnego, które odbywały się przed rozpoczęciem amerykańsko-izraelskiego ataku, czyli delegacje USA i Iranu nie będą rozmawiać bezpośrednio, lecz przez pośredników.

Tymczasem Reuters poinformował, powołując się na wysokie rangą irańskie źródło, że USA zgodziły się na odmrożenie irańskich aktywów w Katarze i w bankach w innych krajach. Źródło to uznało, że jest to sygnał dający nadzieję na zawarcie porozumienia. W piątek przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Begar Ghalibaf oświadczył, że odmrożenie aktywów oraz uwzględnienie w zawieszeniu broni także Libanu są konieczne przed rozpoczęciem negocjacji.

Przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Begar Ghalibaf (C) na czele delegacji na rozmowy pokojowe z USA / autor: PAP/ EPA/IRANIAN FOREIGN MINISTRY

Na czele irańskiej delegacji stoi właśnie Ghalibaf, a w jej skład wchodzi także m.in. minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi. Z kolei amerykańską delegację tworzą wiceprezydent J.D. Vance, specjalny wysłannik Donalda Trumpa Steve Witkoff i zięć prezydenta Jared Kushner.

Prowadzone za pośrednictwem Pakistanu rozmowy pokojowe są efektem tego, że Iran i USA zgodziły się w nocy z wtorku na środę na dwutygodniowe zawieszenie broni.

Wiceprezydent USA rozmawiał z premierem Pakistanu o pokoju z Iranem

W ramach trwających w sobotę w Islamabadzie rozmów pokojowych mających zakończyć wojnę USA z Iranem wiceprezydent J.D. Vance przeprowadził rozmowy z premierem Pakistanu Shehbazem Sharifem - poinformowały Biały Dom i biuro Sharifa.

W spotkaniu uczestniczyli również specjalny wysłannik prezydenta Donalda Trumpa, Steve Witkoff oraz zięć Trumpa, Jared Kushner. „Premier wyraził nadzieję, że rozmowy te staną się krokiem w kierunku trwałego pokoju w regionie” – przekazało biuro Sharifa.

Odrębne spotkania pełniącego rolę mediatora premiera Pakistanu z delegacjami obu państw wydają się potwierdzać wcześniejsze domysły mediów, że format negocjacji będzie taki, jak był w czasie poprzedzających wybuch wojny rozmów dotyczących irańskiego programu nuklearnego, czyli obie strony nie będą rozmawiać bezpośrednio, a jedynie przez poprzedników.

Tymczasem cytowany przez Reutersa amerykański urzędnik zaprzeczył, jakoby USA zgodziły się na odmrożenie irańskich aktywów. Taką informację podał wcześniej w sobotę Reuters, powołując się na wysokie rangą irańskie źródło.

PAP

