Amerykańskie okręty swobodnie operują w cieśninie Ormuz

Kilka amerykańskich okrętów przepłynęło w sobotę przez cieśninę Ormuz - podał portal Axios. Operacja miała na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa podczas przeprawy. Centralne Dowództwo USA potwierdziło w sobotę, że dwa amerykańskie niszczyciele rakietowe przepłynęły przez cieśninę Ormuz, przygotowując warunki do oczyszczania cieśniny z min.

Jak podał portal, powołując się na amerykańskiego urzędnika, był to pierwszy raz, kiedy amerykańskie okręty przepłynęły przez cieśninę od początku wojny. Okręty miały wpłynąć od wschodu, a następnie wrócić na Morze Arabskie.

To była operacja skoncentrowana na swobodzie żeglugi przez wody międzynarodowe - powiedział cytowany oficjel.

Irańskie media państwowe określiły manewr naruszeniem zawieszenia broni i groziły atakiem na statki, lecz według źródła portalu, siły USA nie otrzymały takiego ostrzeżenia.

Do przeprawy przez Ormuz doszło tuż przed rozpoczęciem negocjacji USA i Iranu w Pakistanie. Wcześniej prezydent Donald Trump ogłosił, że USA „rozpoczęły proces oczyszczania cieśniny Ormuz jako przysługę dla krajów na całym świecie”.

CENTCOM: rozpoczęliśmy operację oczyszczania cieśniny Ormuz z min

Jak podało dowództwo odpowiadające za siły na Bliskim Wschodzie, niszczyciele USS Frank E. Peterson i USS Michael Murphy przepłynęły przez cieśninę Ormuz i wpłynęły do Zatoki Perskiej „w ramach szerszej misji, mającej na celu zapewnienie całkowitego oczyszczenia cieśniny z min morskich, uprzednio postawionych przez irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej”.

„Dzisiaj rozpoczęliśmy proces tworzenia nowego przejścia i wkrótce udostępnimy ten bezpieczny szlak sektorowi morskiemu, aby wspierać swobodny przepływ handlu” – powiedział admirał Brad Cooper, dowódca CENTCOM.

„Wall Street Journal” i inne media podały, powołując się na amerykańskich urzędników, że Iran przekazał Amerykanom, że nie wie, gdzie znajdują się ustawione miny. Trump w rozmowie telefonicznej z telewizją NewsNation nie potwierdził tych informacji i stwierdził, że USA wiedzą, gdzie są rozmieszczone miny.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP), sek

