Weekend na stacjach: za diesla możemy zapłacić więcej

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii od soboty do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,14 zł, benzyny 98 - 6,73 zł a oleju napędowego - 7,68 zł. Oznacza to spadek cen maksymalnych benzyn i wzrost ceny diesla w porównaniu z piątkiem.

W piątek cena maksymalna benzyny bezołowiowej 95 wynosiła 6,17 zł za litr, benzyny bezołowiowej 98 - 6,77 zł za litr, a cena maksymalna oleju napędowego wynosiła 7,66 zł za litr.

Oznacza to, że od soboty do poniedziałku włącznie ceny maksymalne benzyn są niższe niż ceny piątkowe, natomiast cena maksymalna diesla jest wyższa.

Mechanizm ceny maksymalnej

Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. cen paliw zostanie opublikowane w poniedziałek i określi ceny paliw na wtorek.

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

