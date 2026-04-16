Obywatelu, zapłacisz państwu za… własny płot!

Jeszcze niedawno płot był oczywistym elementem tak wiejskiego, jak i miejskiego krajobrazu. Teraz może stać się… kosztownym luksusem, na którego nie wszystkich będzie stać.

Na forach internetowych wrze – coraz głośniej mówi się o pomyśle resortu finansów, który brzmi jak kiepski żart. Chodzi o wprowadzenie obowiązkowej opłaty za ogrodzenie posesji. Czyli w skrócie – płacisz nie tylko za ziemię czy działkę, ale i za to, że ją ogrodzisz.

To kolejna odsłona toczącej się od kilku lat, dyskusji o celowości wprowadzenia takiego podatku. Początkowo miał on dotyczyć osób prowadzących działalność gospodarczą – o czym zapewniało ministerstwo. Temat zamrożono. Teraz wraca (zapewne ma to związek z potężną dziurą w budżecie państwa), i to w mocno poszerzonej wersji!

Ważna jest długość, ale nie tylko

Stawka opłaty byłaby zależna od wielu parametrów. Liczyć miałaby się długość płotu, jego wysokość, a nawet materiał z którego jest on wykonany. Siatka taniej? Beton drożej? A może pełne ogrodzenie jako „luksus premium”? Pewne jest jedno: im większe gospodarstwo czy działka, tym wyższy „podatek od grani”.

Urzędnicza nowomowa

Uzasadnienie projektowanych zmian brzmi jak katalog urzędowych haseł: „porządkowanie przestrzeni”, „walka z chaosem budowlanym”, „potrzeba zasilenia lokalnych budżetów”. Przy okazji pojawia się też argument, że płoty wpływają na krajobraz, więc skoro wpływają – to przecież mogą też kosztować.

Reakcja rolników jest jednoznaczna: ogrodzenie to żadna fanaberia, tylko konieczność. Ma służyć ochronie ludzi, upraw, zwierząt gospodarskich i dorobku życia. Dlatego pomysł odbierany jest jak kolejny absurd dokładający się do drastycznie rosnących kosztów produkcji rolnej.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24; źródło: agronews.com.pl

