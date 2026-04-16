Można już kupić polskie truskawki

Na rynku hurtowym pojawiły się pierwsze w tym sezonie polskie truskawki, jednak na razie to import wciąż dominuje w sprzedaży. Krajowe owoce z upraw szklarniowych są dostępne w ograniczonych ilościach, a ich ceny są wygórowane.

Kilogram krajowych truskawek kosztuje obecnie 34-36 złotych. W ubiegłym roku te smakowite owoce pojawiły się na rynku później i trzeba było za nie zapłacić nieco mniej niż obecnie.

Na razie to produkt premium

Wczesne deserowe truskawki są bez wątpienia produktem premium, trafiają więc głównie do gastronomii i wyspecjalizowanych sklepów. Z każdym kolejnym dniem będzie się to jednak zmieniać.

W najbliższych tygodniach, wraz ze wzrostem podaży i startem upraw tunelowych, możliwe jest stopniowe obniżanie się cen – szczególnie po długim weekendzie majowym.

Grecka konkurencja rośnie w siłę

W hurcie dostępne są również truskawki z importu, przede wszystkim greckie, które w ostatnich miesiącach umocniły swoją pozycję dzięki stabilnej podaży i poprawie jakości. Kosztują 10-12 złotych za kilogram, a więc kilkakrotnie mniej od krajowych owoców. Mimo wyraźnych różnic cenowych popyt utrzymuje się na poziomie satysfakcjonującym plantatorów, a rynek pozostaje stabilny.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24; źródło: farmer.pl.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

