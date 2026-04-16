Kto manipuluje cenami papryki?
Polski rynek papryki znalazł się pod silną presją, a producenci alarmują o możliwych nieprawidłowościach, które mogą zachwiać opłacalnością całego sektora. Wygląda to na zaplanowaną akcję, ale nie wiadomo kto za nią stoi, choć są pewne podejrzenia w tej sprawie.
Na początku sezonu do sprzedaży trafia papryka pochodząca rzekomo z Holandii w cenach 4-5 złotych za kilogram, Trudno je uzasadnić realnymi kosztami produkcji, logistyki, marż i podatków.
Dumping?
Dodatkowo, ceny detaliczne w Holandii są często wyższe niż w Polsce, co pogłębia wątpliwości odnośnie mechanizmów ich kształtowania. Pojawiają się sygnały o możliwym dumpingu, polegającym na sprzedaży poniżej kosztów wytworzenia – dla zdominowania rynku w kluczowym momencie sezonu. O interwencję w tej sprawie zaapelowało do ministra rolnictwa Zrzeszenie Producentów Papryki RP.
Fałszywe etykiety
Wskazuje się także na ryzyko fałszowania kraju pochodzenia towaru oraz omijania unijnych zasad, poprzez wprowadzanie produktów z krajów trzecich jako unijnych. Plantatorzy są zgodni: skala zjawiska może prowadzić do destabilizacji rynku, spadku cen i ograniczenia produkcji w Polsce. Sytuacja wymaga pilnych działań kontrolnych i weryfikacji mechanizmów handlowych na poziomie krajowym i unijnym.
Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24, Źródło: sadyogrody.pl
