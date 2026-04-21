90 mld euro dla Ukrainy? Zełenski ogłasza przełom

Ukraina poinformowała o zakończeniu prac naprawczych na uszkodzonym w wyniku rosyjskiego ataku odcinku rurociągu naftowego Przyjaźń, który obecnie może wznowić działanie. Jak przekazał we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, specjaliści zapewnili podstawowe warunki techniczne niezbędne do przywrócenia funkcjonowania systemu.

W komunikacie opublikowanym w Telegramie Zełenski wskazał, że działania naprawcze zostały przeprowadzone zgodnie z ustaleniami zawartymi w komunikacie z Unią Europejską. Podkreślił, że uszkodzony w wyniku rosyjskiego ataku odcinek rurociągu może zostać ponownie uruchomiony.

Jednocześnie zaznaczył, że obecnie nie ma gwarancji, iż infrastruktura nie zostanie ponownie zaatakowana. Dodał, że ukraińscy specjaliści „zapewnili podstawowe warunki do przywrócenia działania systemu rurociągów i urządzeń”.

Ukraina w Unii Europejskiej?

W odniesieniu do procesu akcesyjnego Ukrainy do Unii Europejskiej Zełenski wyraził oczekiwanie, że partnerzy podejmą dalsze kroki, w tym w sprawie tzw. klastrów negocjacyjnych. Jak podkreślił, Ukraina miała już wykonać swoją część prac w odniesieniu do pierwszych klastrów.

W połowie marca unijna komisarz ds. rozszerzenia Marta Kos poinformowała, że Unia Europejska „nieformalnie” otworzyła wszystkie sześć klastrów negocjacyjnych z Ukrainą. Do ich formalnego otwarcia potrzebna jest jednomyślna zgoda państw członkowskich, której – jak wskazano – nie ma ze względu na sprzeciw Węgier.

Zełenski podkreślił również potrzebę utrzymania presji sankcyjnej na Rosję oraz dalszej dywersyfikacji dostaw energii w Europie. Według niego Europa powinna dążyć do uniezależnienia się od państw, które – jak stwierdził – próbują ją osłabić.

Chodzi o 90 mld euro

Prezydent Ukrainy odniósł się także do oczekiwań związanych z odblokowaniem pakietu wsparcia finansowego dla Ukrainy o wartości 90 mld euro, zatwierdzonego wcześniej przez Radę Europejską. Jak zaznaczył, Kijów liczy na jego uruchomienie po wznowieniu pracy rurociągu Przyjaźń.

Zapowiedział również przygotowanie w tym tygodniu spotkania w formacie tzw. energetycznego Ramsteinu, którego celem ma być przyspieszenie finansowania prac renowacyjnych oraz wzmocnienie ochrony infrastruktury energetycznej.

Kwestia wypłaty środków była wcześniej blokowana przez premiera Węgier Viktor Orbán, który uzależniał swoją zgodę od wznowienia dostaw ropy rurociągiem Przyjaźń. Według informacji przywoływanych przez Bloomberg, europejscy przywódcy zatwierdzili pożyczkę w grudniu, jednak jej uruchomienie zostało wstrzymane z powodu braku jednomyślności.

W niedzielę odchodzący rząd Węgier zasygnalizował gotowość do odblokowania finansowania, jeśli dostawy ropy zostaną wznowione. Ostateczne decyzje w tej sprawie mają być omawiane przez ambasadorów państw UE.

