„Akt nielojalności”. Wrze na szczycie UE. Pożyczka dla Kijowa?

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapewniła na konferencji po szczycie UE w Brukseli, że Unia Europejska przekaże Ukrainie zapowiadaną pożyczkę w wysokości 90 mld euro „w taki czy inny sposób”.

Viktor Orban twardo walczy o gospodarkę Węgier

Unijnym przywódcom nie udało się w czwartek na spotkaniu w Brukseli przekonać premiera Węgier Viktora Orbana do odblokowania 90 mld euro unijnej pożyczki dla Kijowa.

Viktor Orbán powiedział, że nie zgodzi się na pożyczkę dla Ukrainy, dopóki znów nie będzie można transportować rosyjskiej ropy przez Ukrainę. Ropa ta płynie rurociągiem „Przyjaźń”.

Na Węgrzech na wielu stacjach benzynowych wprowadzono limity sprzedaży paliwa.

Niemcy: Merz, Ursula von der Leyen krytykują premiera Węgier

Umowa to umowa, musimy dotrzymać słowa. I nikt nie może szantażować Rady Europejskiej – powiedział Portugalczyk.

Niemcy, kanclerz Niemiec Friedrich Merz oraz Ursula von der Leyen nazwali dbaniem o węgierską gospodarkę bezprecedensowym „aktem poważnej nielojalności”, który „zostawia głębokie blizny”.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Szykuje się handlowa transakcja dekady na polskim rynku

Katastrofa dochodów. Budżet się wali!

Skandal! Do Polski dotarła urugwajska wołowina z hormonami

pap, jb