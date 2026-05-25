Tąpnięcie na rynku ropy!

Ceny ropy naftowej na globalnych giełdach bardzo mocno zniżkują, bo USA i Iran są coraz bliżej zawarcia porozumienia, na podstawie którego może dojść do rozminowania i ponownego otwarcia cieśniny Ormuz - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VII jest na NYMEX w Nowym Jorku po 90,85 USD - niżej o 5,95 proc.

Brent na ICE na VII jest wyceniana po 97,70 USD za baryłkę, w dół o 5,64 proc.

Porozumienie USA i Iranu bliżej niż dalej?

Wysocy rangą amerykańscy urzędnicy zasygnalizowali, że USA i Iran zbliżają się do zawarcia porozumienia m.in. w sprawie ponownego otwarcia cieśniny Ormuz - ważnego szlaku do transportu m.in. ropy naftowej i gazu ziemnego z Bliskiego Wschodu. Negocjacje nad kluczowymi zapisami porozumienia wciąż jednak trwają i na razie nie opublikowano treści porozumienia. Irańska agencja Tasnim podała, że pozostają jeszcze „jeden lub dwa” sporne punkty. Według Tasnim z negocjowanego wstępnego porozumienia wynika, że Iran domaga się, by amerykańska blokada irańskich portów została całkowicie zniesiona w ciągu 30 dni, i grozi, że w przeciwnym razie w cieśninie „nie nastąpią żadne zmiany”.

W sobotę prezydent USA Donald Trump oznajmił, że porozumienie z Iranem zostało „w dużej mierze” wynegocjowane i omawiane są ostatnie szczegóły. Prezydent USA w niedzielę zapowiedział, że amerykańska blokada irańskich portów będzie utrzymana do zawarcia porozumienia z Teheranem. Zapewnił, że trwające negocjacje są konstruktywne.

„Negocjacje przebiegają w sposób uporządkowany i konstruktywny, a ja poinformowałem moich przedstawicieli, aby nie spieszyli się z zawarciem porozumienia, ponieważ czas działa na naszą korzyść” - napisał Trump w serwisie Truth Social.

Podziękował krajom Bliskiego Wschodu za wsparcie i współpracę. Napisał, że współpraca ta będzie „wzmocniona poprzez dołączenie przez te kraje do historycznych Porozumień Abrahamowych i, kto wie, możliwe, że Islamska Republika Iranu również chciałaby (do nich) dołączyć!„. Donald Trump wskazał, że nie ma się co spieszyć z zawarciem umowy, która „nawet nie została jeszcze w pełni wynegocjowana„.

Z kolei w niedzielę sekretarz stanu USA Marco Rubio nie wykluczył, że jeszcze tego dnia pojawi się więcej informacji o porozumieniu amerykańsko-irańskim. „Myślę, że w ciągu najbliższych kilku godzin świat może otrzymać dobre wieści” – mówił dziennikarzom podczas wizyty w Indiach Rubio. Szef amerykańskiej dyplomacji zasugerował, że przygotowywane porozumienie rozwiąże problemy związane z blokadą cieśniny Ormuz, wprowadzoną przez Iran na początku marca. Powtórzył też stanowisko amerykańskiej administracji, że Iran nie może uzyskać broni atomowej.

„Umowa między USA i Iranem zapoczątkuje proces, który w końcu może doprowadzić nas do miejsca, do którego dąży prezydent (USA Donald Trump), czyli do świata, który nie musi już obawiać się irańskiego arsenału nuklearnego” – wskazał Rubio.

W poniedziałek w New Delhi Rubio powiedział, że Stany Zjednoczone dadzą dyplomacji wszelkie szanse na sukces, a prace nad porozumieniem są wciąż w toku. „Myśleliśmy, że możemy mieć jakieś wieści (ws. porozumienia) wczoraj wieczorem” - powiedział reporterom Rubio. „Może dziś. Nie doszukiwałbym się w tym niczego szczególnego” - dodał.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówiła zaś w niedzielę, że z zadowoleniem przyjmuje postęp w rozmowach między USA a Iranem. Jak podkreśliła, potrzebne jest porozumienie, które doprowadzi do ponownego otwarcia cieśniny Ormuz i zagwarantuje swobodę żeglugi bez opłat. Jak dodała, nie można pozwolić Iranowi na wejście w posiadanie broni nuklearnej. „Musi on również zaprzestać działań destabilizujących region, które prowadzi bezpośrednio lub przez swoich popleczników” - zaznaczyła von der Leyen. Według niej Iran musi także skończyć z nieuzasadnionymi i powtarzającymi się atakami na swoich sąsiadów.

Notowania ropy uwzględniają ulgę, a nie rozwiązanie problemów

„Obie strony mogą być +bliżej siebie+ w kwestii zawieszenia broni i ponownego otwarcia cieśniny Ormuz, ale wciąż różnią się w trudniejszych spornych kwestiach” - powiedziała Charu Chanana, główna strateg ds. inwestycji w Saxo Markets, wskazując na sankcje wobec Iranu i jego program nuklearny. „Ropa naftowa uwzględnia dziś w cenach ulgę, a nie trwałe rozwiązanie konfliktu” - podkreśliła Chanana.

PAP Biznes, sek

