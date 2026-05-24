Jak rozdrapali kasę z KPO! Śledztwo telewizji wPolsce24

Gigantyczne pieniądze z unijnego KPO poszły na jachty, sauny i kluby swingersów. Reporterzy telewizji wPolsce24 sprawdzili, co dokładnie stało się z tą kasą. Wnioski są miażdżące dla rządu Donalda Tuska. Emisja reportażu „Afera KPO. Zapłacą wszyscy” w poniedziałek o 20.10 na antenie telewizji wPolsce24 – zapowiada portal wPolityce.pl.

Pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy miały być szansą odbudowę gospodarki po pandemii Covid-19. Zastrzyk finansowy w postaci unijnych grantów, częściowo bezzwrotnych, miał dać impuls do rozwoju polskim przedsiębiorcom.

Tak się jednak nie stało. Zamiast rozwoju i dywersyfikacji usług doszło do skandalu. Śledztwo Stanisława Pyrzanowskiego udowadnia na przykład, że jachty, które zostały zakupione za pieniądze z KPO wcale nie są wynajmowane klientom firm, do których trafiły. Jest tak, jak wielu podejrzewało – publiczne pieniądze poszły na spełnianie zachcianek bogatych biznesmenów.

Dlaczego rząd Donalda Tuska, po dojściu do władzy rozluźnił kryteria naboru wniosków? Czy miało to związek z faktem, że wielomilionowych środków skorzystały rodziny i przedsiębiorcy powiązani z obozem obecnej władzy?

Nieznane fakty i dokumenty w tej sprawie pożyczki, którą Polacy będą spłacać do 2058 roku przedstawi w szokującym materiale telewizja wPolsce24. Reportaż „Afera KPO. Zapłacą wszyscy” Stanisława Pyrzanowskiego zostanie wyemitowany w poniedziałek 25 maja o godz. 20.10.

