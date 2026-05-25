Wystartowały opłaty dobrostanowe dla rolników

Pierwsze pieniądze z dopłat dobrostanowych trafiają właśnie do rolników, a już dopominają się o nie kolejni producenci rolni, bo wielu z nich zaczyna brakować finansowego oddechu.

Wnioski o dopłaty do dobrostanu zwierząt złożyło w tegorocznej kampanii aż 124 tys. rolników. Budżet programu przekroczył miliard złotych, ale – pomimo większej puli środków – wartość pojedynczych wypłat znów zmalała – tym razem o około 13 proc. Przyczynia się do tego rosnąca z roku na rok liczba nowych beneficjentów, którym też trzeba wypłacić przyznane kwoty.

Pierwsze 15 mln zł już u gospodarzy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wypłaciła już pierwsze 15 mln zł. Łącznie – w ramach dopłat bezpośrednich i obszarowych – do gospodarstw rolnych trafiło dotąd 17,8 mld zł. Agencja przypomina, że końcowe płatności mogą być przekazywane do końca czerwca.

Pieniądze potrzebne od zaraz

Rolnicy liczą na te środki szczególnie mocno, bo produkcja mleka i trzody chlewnej nadal nie gwarantuje stabilnych dochodów. Dopłaty mają pomóc pokryć rosnące koszty zakupu pasz, energii i utrzymania gospodarstw. Przypomnijmy, straty w rolnictwie w 2026 roku wynikają głównie z kwietniowych przymrozków, które uderzyły w sady w całym kraju. Szacuje się, że zniszczeniu uległo powyżej 50 proc. potencjalnych zbiorów owoców, przy czym w niektórych rejonach straty w uprawach jabłoni, truskawek czy czereśni dochodzą nawet do 100 proc.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości AGRO telewizji wPolsce24; Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

