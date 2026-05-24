Referendum w Krakowie jest ważne! Miszalski odwołany?

Z nieoficjalnych informacji Polsat News i telewizji wPolsce24 wynika, że w referendum w sprawie odwołania z urzędu prezydenta Aleksandra Miszalskiego (KO) i rady miasta wzięło udział 33,4 proc., co oznacza, że obie decyzje zostały podjęte przez mieszkańców. Zdecydowana większość oddanych głosów została oddana za odejściem prezydenta Krakowa - wynika z badania exit poll OGB dla Polsat News i Stan360.

Referendum jest ważne

Frekwencja w referendum w Krakowie wyniosła 33,4 proc. - wynika z badania exit poll OGB dla Polsat News i Stan360. Aby wynik referendum był wiążący, do urn musiało pójść blisko 27 proc. uprawnionych mieszkańców – podał Polsat News.

Aby referendum było ważne, w głosowaniu musiało uczestniczyć co najmniej 158 555 mieszkańców Krakowa, czyli minimum 3/5 liczby osób biorących udział w wyborze prezydenta miasta w II turze. W przypadku rady miasta minimalna wymagana liczba głosujących wynosiła 179 792.

Według danych Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie liczba osób uprawnionych do głosowania w tym mieście wynosi 585 228 (stan na koniec marca).

Mieszkańcy odwołali prezydenta Aleksandra Miszalskiego z KO

Poznaliśmy sondażowe wyniki referendum w Krakowie. Mieszkańcy w przytłaczającej większości opowiedzieli się za odwołaniem prezydenta Aleksandra Miszalskiego i rady miasta - wynika z badania exit poll OGB dla Polsat News i Stan360.

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie zapowiadała, że oficjalne wyniki referendum znane będą w poniedziałek w godzinach porannych.

Co dalej wydarzy się w Krakowie po odwołąniu prezydenta i rady miasta Krakowa?

W przypadku odwołania Aleksandra Miszalskiego wybory przedterminowe zarządzi Prezes Rady Ministrów w terminie do 90 dni od dnia referendum. Oznacza to, że odbyłyby się najpóźniej w sierpniu, a ewentualna II tura we wrześniu. Do czasu wyłonienia nowego prezydenta miastem zarządzałby osoba wskazana przez premiera, który też zarządza wybory przedterminowe.

Miszalski został prezydentem Krakowa w wyniku II tury wyborów w kwietniu 2024. Uzyskał 133 703 głosy. Jego kontrkandydat, radny, były poseł PO przedsiębiorca Łukasz Gibała otrzymał 128 269 głosy.

Inicjatorzy referendum określający się jako grupa obywateli niezwiązanych z polityką zarzucają Miszalskiemu: m.in. zadłużenie miasta, kolesiostwo, niespełnienie wyborczych obietnic, sprawowanie urzędu w sposób niegodny. Nie podoba się im również polityka transportowa, w tym sposób wprowadzenia i zasady strefy czystego transportu (SCT), podwyżki cen biletów, wydłużenie godzin płatnego parkowania i wprowadzenie opłat za parkowanie w niedziele.

Miszalski w ostatnich tygodniach mówił dziennikarzom, że zdaje sobie sprawę z popełnionych błędów. Zgłaszał też kolejne korekty w polityce miasta. Wśród nich były np. likwidacja premii dla członków zarządów spółek miejskich i obniżenie wynagrodzenie dla członków rad nadzorczych tych spółek. Miszalski podkreślał również, że to nie on, a poprzednia władza odpowiada za wysokości tych premii i wynagrodzeń. Zapowiedział także m.in. zmianę zasad strefy czystego transportu.

W przeszłości w Krakowie była już inicjatywa referendum odwołującego włodarza miasta – w 2016 r. przeciwnicy chcieli odwołać z urzędu Jacka Majchrowskiego. Do głosowania nie doszło, ponieważ inicjatorowi akcji – Łukaszowi Gibale i jego zwolennikom – nie udało zebrać się wystarczającej liczby podpisów pod wnioskiem o organizację referendum.

Sek, X, PAP

