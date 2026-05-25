Konsumpcja siada. Co dalej z motorem gospodarki?

Sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) wzrosła o 1,3 proc. r/r w kwietniu 2026 r., podał Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 0,8 proc. Sprzedaż paliw wzrosła w cenach stałych aż o 25,6 proc. r/r, ale jednocześnie wyraźnie spadła sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych o 5,8 proc. r/r oraz tekstyliów, odzieży i obuwia o 9,5 proc. r/r.

„Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w kwietniu 2026 r. była wyższa niż przed rokiem o 1,3 proc. (wobec wzrostu o 7,6 proc. w kwietniu 2025 r.). W porównaniu z marcem 2026 r. nastąpił spadek sprzedaży detalicznej o 0,8 proc.. W okresie styczeń-kwiecień 2026 r. sprzedaż wzrosła o 3,4 proc. w skali roku (wobec wzrostu o 3,3 proc. w analogicznym okresie 2025 r.)” - czytamy w komunikacie.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w kwietniu 2026 r. sprzedaż detaliczna w cenach stałych była o 2,7 proc. wyższa niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku oraz o 2,8 proc. niższa w porównaniu z marcem 2026 r., podał także GUS.

W kwietniu 2026 r. wartość sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących była o 0,5 proc. wyższa niż przed rokiem, podczas gdy udział sprzedaży przez Internet w sprzedaży ogółem zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego z 8,8 proc. do 8,6 proc., podano również.

Konsensus rynkowy wynosił 3 proc. wzrostu r/r (sprzedaż w cenach stałych).

Analitycy Banku Pekao: dane nawet słabsze niż się wydaje na pierwszy rzut oka

Sprzedaż detaliczna trochę rozczarowała w kwietniu, rosnąc o 1,3 proc. r/r. Tąpnięcie z 8,7 proc. r/r miesiąc wcześniej to w istotnym stopniu kwestia czynników jednorazowych (Wielkanocy i przesuwania sezonowej sprzedaży odzieży i obuwia). Tym niemniej, sprzedaż dóbr trwałych mocno wyhamowała a tankowanie pod korek nawet przyspieszyło, wbrew naszym oczekiwaniom. W szczegółach te dane są nawet słabsze niż się wydaje na pierwszy rzut oka. Podtrzymujemy naszą ocenę, że konsumpcja prywatna w najbliższych kwartałach będzie mocno hamować i będzie epicentrum oddziaływania szoku naftowego na polską gospodarkę - oceniają analitycy Banku Pekao.

Analityk Portu: gospodarstwa domowe zaczynają szukać oszczędności

„Słabsza dynamika sprzedaży w kwietniu nie jest dużym zaskoczeniem. W marcu sprzedaż została podbita przez wcześniejszą Wielkanoc oraz częściowe zakupy na zapas po wzroście cen paliw. Dodatkowo działał efekt wysokiej bazy, bo w 2025 roku Wielkanoc wypadała później i zakupy przedświąteczne wspierały właśnie kwietniową sprzedaż. W tym roku ten popyt częściowo przesunął się na marzec – komentuje dane Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu.

„Struktura danych pokazuje jednak, że nie jest to wyłącznie efekt kalendarza. Sprzedaż paliw wzrosła w cenach stałych aż o 25,6 proc. r/r, ale jednocześnie wyraźnie spadła sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych o 5,8 proc. r/r oraz tekstyliów, odzieży i obuwia o 9,5 proc. r/r. To sugeruje, że gospodarstwa domowe zaczynają szukać oszczędności i ostrożniej zarządzać budżetami. Spadek realnej dynamiki wynagrodzeń oraz wciąż wysokie ceny ropy i paliw mogą dalej osłabiać konsumpcję w kolejnych miesiącach. W kwietniu realny wzrost płac wyhamował do zaledwie 2,1 proc. r/r, co oznacza, że konsumenci mogą mieć mniej przestrzeni do zwiększania wydatków. To ważny sygnał dla gospodarki, bo konsumpcja pozostaje głównym silnikiem wzrostu polskiego PKB, ale w kolejnych miesiącach może działać na niższych obrotach” - wskazuje analityk Portu.

Eksperci Banku ING: konsumpcja teraz przyhamuje

Sprzedaż detaliczna w kwietniu 1,3 proc.r/r (ING: 2,8 proc.; konsensus: 3,0 proc.). Rozkład wydatków wielkanocnych ciążył na wydatkach na żywność, ale konsumenci byli ostrożniejsi także w zakupach dóbr trwałych, co przypisujemy konfliktowi na Bliskim Wschodzie. Konsumpcja przyhamuje w 2kw26 - zapowiadają ekonomiści Banku ING.

