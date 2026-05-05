Kolonie dla dzieci z dofinansowaniem. Kto może na nie liczyć? Tanie kolonie kuszą nie tylko niższymi kosztami, ale również gotowym programem wypoczynku. W praktyce dostęp do nich okazuje się jednak ograniczony i zależy od spełnienia konkretnych warunków.

Dziewięciodniowe kolonie letnie współfinansowane są ze środków Funduszu Składkowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Koszt udziału jednego dziecka wynosi 1050 zł, przy dopłacie w wysokości1250 zł pokrywającej znaczną część wydatków.

O ponad połowę taniej niż zwykle

Program obejmuje zorganizowany wypoczynek nad morzem w kilku terminach, a liczba miejsc jest ograniczona. Zaplanowano trzy turnusy w lipcu i sierpniu – każdy dla 50 uczestników – w nadmorskich ośrodkach w Poddąbiu, Rowach i Łukęcinie. Zapisy prowadzone są przez struktury izb rolniczych, a o przyjęciu decyduje dostępność miejsc.

Kto naprawdę skorzysta?

Dostęp do dopłat uzależniony jest od statusu rodziny. Uprawnienie obejmuje dzieci do 16. roku życia, których rodzice lub opiekunowie podlegają ubezpieczeniu w KRUS lub pobierają świadczenia z tego systemu. Oznacza to, że oferta nie jest powszechnie dostępna, a dostęp do niej mają wyłącznie rodziny rolnicze.

Grzegorz Szafraniec

Na podst.: KRUS, Izby Rolnicze