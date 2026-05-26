Bezrobocie. Mamy nowe dane
Stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 6,0 proc., wobec 6,1 proc. miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny.
Resort rodziny, pracy i polityki społecznej wcześniej szacował, że stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 6,0 proc.
Liczba bezrobotnych się zmniejszyła
Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w kwietniu 934,3 tys. wobec 949,8 tys. miesiąc wcześniej.
Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 89,3 tys. wobec 99,6 tys. poprzednio.
