Cena ropy. Wiemy, ile teraz kosztuje

Ceny ropy naftowej na globalnych giełdach podążają we wtorek w różnych kierunkach. Inwestorzy oceniają sytuację geopolityczną związaną z Bliskim Wschodem - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VII jest na NYMEX w Nowym Jorku po 92,14 USD - niżej o 4,62 proc.

Brent na ICE na VII jest wyceniana po 98,52 USD za baryłkę, wyżej o 2,48 proc.

Inwestorzy oceniają sytuację związaną z konfliktem bliskowschodnim, a ta jest niejednoznaczna.

Słabnie optymizm

Wśród graczy słabnie optymizm związany z możliwym rychłym zawarciem porozumienia pomiędzy USA a Iranem po tym, jak Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało w poniedziałek o przeprowadzeniu uderzeń „w samoobronie” na południu Iranu.

Siły amerykańskie przeprowadziły ataki w samoobronie w południowym Iranie, aby chronić nasze wojska przed zagrożeniami ze strony sił irańskich

oświadczył rzecznik CENTCOM kpt Tim Hawkins.

Dodał, że wśród celów były stanowiska wyrzutni rakietowych oraz irańskie łodzie próbujące rozmieścić miny.

Ostrzały nie oznaczają końca rozejmu, a ataki zakończono.

Porozumienie z Iranem?

Sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział we wtorek, że porozumienie z Iranem nadal jest możliwe, mimo iż wojsko amerykańskie przeprowadziło w poniedziałek uderzenia na południu Iranu.

Dzisiaj odbyły się pewne rozmowy w Katarze, więc zobaczymy, czy uda nam się zrobić postępy. Myślę, że dyskusje koncentrują się głównie na precyzyjnym brzmieniu ostatecznej umowy, więc zajmie to jeszcze kilka dni

powiedział przebywający w Indiach Rubio.

Donald Trump. Co robi, co mówi?

Dodał, że prezydent USA Donald Trump nadal wyraża gotowość do osiągnięcia porozumienia.

Tymczasem prezydent USA Donald Trump w poniedziałek oświadczył, że irański wzbogacony uran ma być zniszczony albo w samym Iranie, albo w USA albo w innym „akceptowalnym miejscu”. Nie wiadomo, czy zgodził się na to Teheran.

Broń jądrowa

Iran zgromadził około 440 kg uranu wzbogaconego do poziomu przekraczającego zastosowania cywilne. Ta ilość uranu pozwoliłaby na skonstruowanie ponad 10 ładunków jądrowych.

W miarę jak USA i Iran poczynią postępy w dążeniu do porozumienia atak ten nie będzie postrzegany jako próba ponownej eskalacji wojny, a ogólny +scenariusz+ w kierunku porozumienia raczej się nie zmieni

ocenia Yugo Tsuboi, główny strateg Daiwa Securities.

Kiedy porozumienie?

Za wcześnie jest myśleć, że zostanie osiągnięte porozumienie pokojowe, nie mówiąc już o jego przestrzeganiu

uważa z kolei Saul Kavonic, starszy analityk ds. rynków energii w MST Marquee.

pap, jb