Unia Europejska odpowiada za 6 proc. CO2. Jaki jest sens rżnąć gospodarkę?

Demokracja nie jest dla przegranych – powiedziała nam rządząca większość. Rozumiemy tę bandyterkę, ale wtedy nie jest to już demokracja. Sprzeciw Senatu wobec wniosku prezydenta Karola Nawrockiego o referendum w sprawie Zielonego Ładu to policzek wymierzony nie tylko głowie państwa i 100 tys. ludzi, którzy w minioną środę maszerowali Traktem Królewskim w Warszawie. To odwrócenie się plecami do całego narodu, który dopiero odczuje koszty unijnego ekoszaleństwa.

Jak bardzo? Senatorom próbował to uzmysłowić szef gabinetu prezydenta. Paweł Szefernaker przywoływał w izbie wyższej m.in. analizy banku PKO BP, według których wdrożenie pakietu Fit for 55 może kosztować Polskę ponad 527 mld euro do 2030 r., czyli tyle, ile wydamy przez 35 lat na program 800+. A to, co zapisano w Krajowym Planie w dziedzinie Energii i Klimatu, przewiduje wydatki liczone w bilionach złotych.Do 2040 r. Polska może zostać zmuszona do wydania nawet 3,5 bln zł na realizację polityki klimatycznej. Czy naród ma prawo, czy nie ma prawa wypowiadać się o skali tych kosztów? – pytał prezydencki minister.Do dania odporu argumentom Szefernakera wyznaczono Stanisława Gawłowskiego, czyli najbardziej skompromitowanego z senatorów, skazanego na bezwzględne więzienie (na razie w I instancji) za udział w tzw. aferze melioracyjnej. Prokuratura zarzuca mu, że przyjął łapówki w zamian za pomoc w zdobywaniu wielomilionowych kontraktów

Pogarda obywatelska Marek Pyza, tygodnik „Sieci"