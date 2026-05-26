Świadczenie urlopowe 3900 zł brutto. Kto je otrzyma?

Część pracowników może otrzymać od pracodawcy świadczenie urlopowe sięgające nawet 3900 zł brutto. Chodzi o wsparcie finansowe wypłacane na wypoczynek.

Świadczenie urlopowe dotyczy głównie mniejszych firm, które nie posiadają Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Najczęściej są to pracodawcy zatrudniający mniej niż 50 osób. Co ważne, pracownik może otrzymać takie świadczenie tylko wtedy, gdy wykorzysta co najmniej 14 dni nieprzerwanego urlopu. Do tego okresu wliczają się również weekendy i święta.

Wysokość świadczenia

Wysokość świadczenia zależy od wymiaru etatu. W 2026 roku pracownik zatrudniony na pełny etat może otrzymać maksymalnie około 2943 zł brutto, a osoby pracujące w szczególnych warunkach nawet ponad 3900 zł brutto. Przy pracy na część etatu kwota jest odpowiednio niższa. Świadczenie urlopowe wypłacane jest najpóźniej w ostatnim dniu pracy przed rozpoczęciem urlopu.

Na podstawie BiznesInteria, jb